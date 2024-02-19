كيفية الحصول على ثلاثة أشهر من Apple Music مجانًا عبر Shazam على Ios

MENAFN - Youm7) لا تقدم Apple Music خطة مجانية مدعومة بالإعلانات على عكس منافستها Spotify ، ولكن يمكنك الاستفادة من فترة تجريبية مدتها شهر واحد في بعض البلدان قبل الاشتراك في الخدمة، ومع ذلك، إذا لم تكن قد اشتركت مطلقًا في Apple Music، فيمكنك الاستفادة من العرض الترويجي الذي كان متاحًا للمستخدمين كجزء من تطبيق Shazam لسنوات، والذي يمنحك الوصول إلى ثلاثة أشهر من الوصول غير المحدود إلى Apple Music ، دون أي تكلفة إضافية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن صفحة الويب الخاصة بـ Shazam تنص على أن العرض الترويجي سينتهي في 31 مارس، إلا أنه لا يزال بإمكانك الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أشهر مجانًا عبر طريقة بديلة تتطلب منك مسح رمز الاستجابة السريعة على موقع Apple الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه سيتم محاسبتك برسوم شهرية

بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية، حتى تتمكن من إلغاء اشتراكك بمجرد الاستفادة من العرض والاستمرار في الوصول إلى Apple Music للفترة المتبقية من الفترة التجريبية.

كيفية الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أشهر من Apple Music مجانًا عبر Shazam على iOS

1- تفضل بزيارة صفحة Shazam المقصودة للترويج باستخدام Safari على نظام iOS، ثم اضغط على "استرداد" أو التحقق من هويتك.

2- اضغط على زر الطاقة مرتين للمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID، ثم اضغط على "متابعة إلى Apple Music".

3- إذا لم تنجح هذه الطريقة، فتفضل بزيارة الصفحة المقصودة البديلة لـ Shazam وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لتنشيط النسخة التجريبية المجانية.