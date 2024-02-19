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تحديث جديد لـ Google Messages.. تعرف على أبرز مميزاته

2/19/2024 11:28:01 PM
(MENAFN- Youm7) يعد تطبيق Google Messages ، المثبت مسبقًا على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، وفي الآونة الأخيرة، شهد التطبيق سلسلة من الميزات الجديدة.



ووفقًا لمدونة TheSpAndroid، تشير العلامات المختلفة داخل Google Messages إلى الميزات القادمة، بما في ذلك تأثيرات الكاميرا، والقدرة على إزالة أهم جهات الاتصال ومعاينة المسودات، فيما تتمتع Google Messages بنشاط كاميرا خاص بها مدمج داخل التطبيق، وهو يختلف عن تطبيق الكاميرا على هاتفك.



ويبدو أن جوجل تعمل على تطوير ميزات تأثيرات الكاميرا، والتي يمكن الوصول إليها من خلال هذه الكاميرا المدمجة، وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بالتأثيرات لا تزال نادرة، فمن المرجح أن تسمح جوجل للمستخدمين بتبديل هذه التأثيرات أو إيقافها.



وعلاوة على ذلك، قد تقوم Google Messages بإزالة أهم جهات الاتصال المعروضة عند النقر على أيقونة البحث في التطبيق، وعادةً ما تعرض Google Messages جهات الاتصال الحديثة التي كنت تدردش معها، ومع ذلك، وفقًا للمصدر، فإن تنشيط العلامة في أحدث إصدار تجريبي يؤدي إلى اختفاء قائمة جهات الاتصال العليا تمامًا.



وبالمثل، تؤدي العلامة الجديدة إلى إزالة معاينة مسودات الرسائل من الشاشة الرئيسية، وفي حين أن هذا يوفر مظهرًا أكثر وضوحًا للشاشة الرئيسية للتطبيق، إلا أنه يخفي ميزة مفيدة حقًا، ويمكن استخدام هذه العلامة لأغراض تصحيح الأخطاء الداخلية، مثل تلك التي تقوم بإزالة جهات الاتصال العليا.



ومع ذلك، سيتعين علينا الانتظار حتى يتم طرح هذه التغييرات لمختبري النسخة التجريبية لتأكيد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل، وعلاوة على ذلك، يبدو أن جوجل قد تقدم للمستخدمين خيار الاشتراك أو عدم الاشتراك في توفير معلومات الاستخدام والتشخيص، والتي تم جمعها خصيصًا من حساب Google المرتبط بتسجيل دخول المستخدم إلى Google Messages، ومن المتوقع أن يكون هذا الإعداد متاحًا في إعدادات Google Messages > خيارات متقدمة > الاستخدام والتشخيص.












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