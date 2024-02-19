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كيفية تنظيف شاشة التليفزيون الخاص بك

2/19/2024 11:28:01 PM
(MENAFN- Youm7) بصمات الأصابع، وبقايا العطس، وغيرها من السوائل البشرية والحيوانية الجسيمة ليس من الممتع أبدًا النظر إليها، خاصة عندما يتم لصقها على شاشة التلفزيون .



وقد يؤدي السماح بتراكم المواد اللزجة بمرور الوقت إلى تقصير عمر شاشة التليفزيون إذا كانت QLED أو OLED الخاص بك، ما يعني أن الوقت قد حان لتعليمك كيفية تنظيف لوحتك الثمينة.



ولحسن الحظ، فإن العملية ليست صعبة للغاية، والتى تعتبر بسيطة كما يلى:


تنظيف الشاشة


اتبع هذه الخطوات لإجراء تنظيف عام آمن وفعال للشاشة:



الخطوة 1: أول شيء عليك القيام به هو إيقاف تشغيل التلفزيون الخاص بك والتأكد من أن لديه فرصة للتبريد.



الخطوة 2: انتظر حتى لا يصبح الجو دافئًا قبل متابعة الخطوات التالية، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث بعض الأضرار.



الخطوة 3: عندما يبرد الملمس، قم بغبار الشاشة لإزالة أي جزيئات أوساخ، ثم امسحها بقطعة قماش ناعمة خالية من الوبر لإزالة أي غبار متبقي.



الخطوة 4: إذا لم تتمكن من رؤية أي بقع مرئية بعد الانتهاء من إزالة الغبار، توقف هنا.














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