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تظاهرات ضد رواندا وداعميها الغربيين في الكونغو الديموقراطية

2/19/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحرق متظاهرون مناهضون لرواندا أمس أعلام دول غربية في غوما شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، متهمين هذه الدول بدعم كيغالي من خلال حركة 23 مارس «ام 23»، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».
ويشهد إقليم شمال كيفو، وعاصمته غوما، نزاعا منذ نهاية عام 2021 بين حركة 23 مارس المدعومة من وحدات في الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي المدعوم من جماعات مسلحة معروفة باسم «وطنيون».
وداس المتظاهرون الذين قدروا بالعشرات أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وپولندا قبل إحراقها، ولف بعض المتظاهرين أجسادهم بأعلام جمهورية الكونغو الديموقراطية واضعين ربطة حمراء على جبهاتهم.
وقال الناشط في حركة لا لوتشا (الكفاح من أجل التغيير) إسبوار موينوكا لوكالة «فرانس برس»: «نحن في الشوارع للتنديد بالجرائم التي يقع الكونغوليون ضحيتها».
وأضاف «رواندا تقتلنا كل يوم وتحظى بدعم المجتمع الدولي، ولهذا السبب أحرقنا هذه الأعلام».
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا المجازر في جمهورية الكونغو الديموقراطية»، و«فرنسا = حركة 23 مارس/رواندا»، و«الصمت يعني التواطؤ».
وكانت بلدية غوما قد منعت التظاهرة لكنها جرت بشكل سلمي ودون وقوع اشتباكات مع عناصر الشرطة أو الجيش.
وسار المتظاهرون وأغلبهم شبان من وسط المدينة إلى الطريق المؤدية إلى (بلدة) ساكي حيث عادوا أدراجهم.
واندلع القتال في الأيام القليلة الماضية حول بلدة ساكي على بعد 20 كيلومترا عن غوما، بين متمردي «إم23» وقوات الحكومة الكونغولية.
واتهم الجيش الكونغولي رواندا بمهاجمة مطار غوما بـ «مسيرات».
وأبلغ أمس عن اشتباكات متقطعة على خط الجبهة في ساكي، وأكد شهود عيان سقوط «قنبلة» بمنطقة كاندوكي على مشارف البلدة، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ 12 عاما وإصابة خمسة مدنيين آخرين.
وقال رئيس بلدة ساكي جوزف ماومبي موبيري لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف من غوما إن «شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون».
وأعلن رئيس المجتمع المدني المحلي ليوبولد بوسانغا، أن «الضحية طفل يبلغ 12 عاما. وتم نقل المصابين إلى مركز ساكي الصحي، وكان لابد من نقلهم إلى غوما».

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