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المجلس العسكري الحاكم في غينيا يعلن حل الحكومة

2/19/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حل رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا أمس بمرسوم، الحكومة المكلفة منذ يوليو 2022، بحسب مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا «تم حل الحكومة» و«سيقوم مديرو الوزرات، والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة».
وتحدث كامارا أمام نحو عشرين جنديا في زيهم العسكري، وكان بعضهم ملثما ويحمل سلاحا.
ولم يذكر كامارا سبب حل الحكومة، كما لم يحدد موعدا لإعلان حكومة جديدة.
ويحكم غينيا منذ سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي الذي اعتبر أول رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية.
وبعد الانقلاب، نصب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعهدا تحت الضغط الدولي تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسنى له الوقت لإجراء إصلاحات.
واعتقل المجلس العسكري عددا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين، وحظر التظاهرات منذ العام 2022.

MENAFN19022024000130011022ID1107872616

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