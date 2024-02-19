المجلس العسكري الحاكم في غينيا يعلن حل الحكومة

(MENAFN
- Al-Anbaa) حل رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا أمس بمرسوم، الحكومة المكلفة منذ يوليو 2022، بحسب مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا «تم حل الحكومة» و«سيقوم مديرو الوزرات، والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة».
وتحدث كامارا أمام نحو عشرين جنديا في زيهم العسكري، وكان بعضهم ملثما ويحمل سلاحا.
ولم يذكر كامارا سبب حل الحكومة، كما لم يحدد موعدا لإعلان حكومة جديدة.
ويحكم غينيا منذ سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي الذي اعتبر أول رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية.
وبعد الانقلاب، نصب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعهدا تحت الضغط الدولي تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسنى له الوقت لإجراء إصلاحات.
واعتقل المجلس العسكري عددا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين، وحظر التظاهرات منذ العام 2022.
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