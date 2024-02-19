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السلطات العراقية تحقق في اغتيال ناشط إعلامي في التيار الصدري

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقدم مسلحون مجهولون مساء امس الاول على خطف مدون وناشط إعلامي في التيار الصدري الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وقتله في محافظة بابل جنوب بغداد، وفق مصادر عراقية متطابقة.
وقال معاون مدير الحركات في وزارة الداخلية العراقية المقدم إحسان الربيعي لوكالة أنباء «شينخوا» امس إن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط الإعلامي في التيار الصدري أيسر الخفاجي من أمام منزله في منطقة أبوغرق التابعة لمدينة الحلة مركز محافظة بابل بعد دهسه بسيارة.
وتابع الربيعي أن المسلحين اقتادوا الخفاجي إلى جهة مجهولة قبل أن تعثر دوريات الشرطة العراقية امس على جثته ملقاة على جانب طريق المرور السريع في منطقة الجبلة شمال مدينة الحلة وقامت بنقلها إلى الطب الشرعي.
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان امس التوصل إلى «خيوط مهمة» بشأن الحادثة.
وذكر البيان أنه «في الوقت الذي تسعى فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد تحاول عناصر خارجة عن القانون بين الحين والآخر تعكير صفو هذا الاستقرار، وكان آخره ما حصل في محافظة بابل».
وأوضح أن «مجموعة من الخارجين عن القانون أقدمت على دهس مواطن أمام منزله بقضاء أبي غرق في مدينة الحلة واقتياده إلى جهة مجهولة يوم أمس»، مشيرا إلى أن «فريق عمل مختصا ضمن قيادة شرطة محافظة بابل باشر البحث والتحري وجمع المعلومات وعثر على جثة المغدور صباح امس ملقاة على الطريق السريع في منطقة جبلة».
وتابع أن «فريق العمل الأمني توصل إلى خيوط مهمة عن الجناة الذين لن يفلتوا من العقاب».
وأدان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في بيان «حادثة اغتيال الناشط أيسر الخفاجي».
وقال رشيد «إن عملية الاغتيال تهدد الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وتمثل انتهاكا لسيادة القانون وهيبة الدولة».
ودعا الرئيس العراقي الجهات المعنية إلى التحقيق وكشف ملابسات الحادث، وحث القوات الأمنية على تعزيز الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين.

MENAFN19022024000130011022ID1107872615

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