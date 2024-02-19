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الأمم المتحدة خطط بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تقوض حقوق الإنسان

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مشروع القانون البريطاني حول خطة الحكومة المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا، يقوض مبادئ الحقوق الأساسية.
وقال تورك إن التدابير التشريعية المقترحة من حكومة ريشي سوناك لتسهيل عمليات النقل إلى رواندا يتعارض والمبادئ الأساسية لدولة القانون وقد يوجه ضربة خطرة لحقوق الإنسان.
وأضاف في بيان أن «الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».
وقدمت الحكومة البريطانية ما يسمى مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) في أواخر العام الماضي، بعد وقت قصير من حكم المحكمة العليا أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني من هذا المشروع أساسا لسياسته لمكافحة الهجرة غير النظامية، ويأمل أن يبدأ تطبيقه قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة، وأعتبر هذا المشروع في منتصف يناير الماضي أنه «الأولوية الوطنية الملحة».
وصيغ مشروع القانون ردا على المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت أن إرسال مهاجرين إلى رواندا غير قانوني ورأت أن هذا البلد لا يعتبر آمنا بالنسبة اليهم.
وسيمنح هذا المشروع الوزراء في الحكومة صلاحيات تجاهل أجزاء من التشريعات الدولية والبريطانية لحقوق الإنسان.
ودعا تورك إلى إعادة النظر في مشروع القانون، وقال «أحث حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، ودعم تاريخ البلاد المشرف في التدقيق القضائي الفعال والمستقل». وأضاف أن «مثل هذا الموقف أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى».

MENAFN19022024000130011022ID1107872614

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