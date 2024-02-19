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وارسو ترفض موقف المجر من انضمام السويد إلى الناتو

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقد رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك المجر أمس لعرقلتها المصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ووصف التأخير بأنه «غير مقبول»، اذ إن بودابست آخر عضو في حلف الأطلسي يتعين عليه المصادقة.
وقال توسك، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون في وارسو، «من غير المقبول، وليس فقط من وجهة نظري، أن تتمكن دولة من عرقلة دولة اخرى وخصوصا على خلفية الحرب الروسية ـ الأوكرانية».
وتدعو بودابست، التي اعلنت دعمها مبدئيا لكنها تماطل منذ أشهر، ستوكهولم إلى وقف سياسة «تشويه سمعة» الحكومة المجرية المتهمة بالانحراف الاستبدادي.
لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أكد السبت أن البرلمان المجري «يسير على الطريق الصحيح» للمصادقة على عضوية السويد في حلف الأطلسي (الناتو) هذا الشهر.
وقال أوربان في خطاب عن حالة الأمة «النبأ السار هو أن نزاعنا الحالي مع السويد في طريقه إلى تسوية».
وردا على سؤال عن هذه التصريحات، قال كريسترسون أمس إنه لا يعرف «بالضبط» ما يقصده رئيس الوزراء المجري، مشيرا فقط إلى أنه «تحادث بضع مرات في الأسابيع الأخيرة» مع نظيره المجري.
وأضاف «أعتقد ببساطة أن هناك رغبة قوية في استكمال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».
ورفضت السلطات السويدية مرارا خوض مفاوضات مع المجر بشأن المصادقة، رغم دعوة أوربان نظيره السويدي «للتفاوض» بشأن انضمام السويد.

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