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غوتيريش المبعوثون الدوليون لأفغانستان يأملون في لقاءات مع طالبان مستقبلا

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أن المبعوثين الدوليين المعنيين بأفغانستان يأملون في مشاركة حركة طالبان في الاجتماعات المستقبلية، بعدما رفضت الحكومة في كابول دعوة لإجراء محادثات في الدوحة.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية، إن المندوبين ناقشوا «تهيئة الظروف، في اجتماع مقبل، لحضور السلطات الفعلية في أفغانستان»، بعد رفضها المشاركة في المؤتمر الذي يستمر يومين في قطر.
ويناقش الاجتماع زيادة التواصل مع أفغانستان وتعزيز تنسيق الاستجابة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، ومن أبرز المشاركين فيه ممثلون للولايات المتحدة والصين وباكستان والاتحاد الأوروبي.
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت دعوة لسلطات طالبان للمشاركة، بعد استبعادها من الاجتماع الأول في مايو الماضي.
ورغم ذلك، قالت حكومة كابول إنها لن تشارك في المحادثات إلا إذا كانت الممثل الوحيد لأفغانستان في الاجتماعات، مع استبعاد مجموعات المجتمع المدني الأخرى.
وكان المطلب الثاني أن يجتمع وفد حكومة طالبان مع الأمين العام للأمم المتحدة وأن تتاح له الفرصة لعرض موقفه.
وقال غوتيريش إنه تلقى مجموعة من الشروط «غير المقبولة» للمشاركة.
وأضاف أن «تلك الشروط، في المقام الأول، حرمتنا من حق التحدث مع ممثلين آخرين للمجتمع الأفغاني»، لافتا إلى أن آخرين طالبوا بمعاملة «مماثلة للاعتراف».
وقال غوتيريش إن «أحد أهدافنا الرئيسية هو التغلب على هذا المأزق»، موضحا أنه يتعين وضع خارطة طريق «تؤخذ فيها مخاوف المجتمع الدولي في الاعتبار. ولكن مخاوف السلطات الفعلية في أفغانستان تؤخذ في الاعتبار أيضا».
وأضاف أن الاجتماع، الذي ضم الولايات المتحدة والصين وباكستان والاتحاد الأوروبي، توصل إلى «إجماع كامل» على مقترحات من تقييم مستقل للأمم المتحدة حيال أفغانستان.
وبشأن توصية التقييم حيال تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة، والتي تدعمها الدول الغربية ولكن رفضتها سلطات طالبان، قال غوتيريش إنه سيبدأ «عملية مشاورات جادة لمعرفة ما إذا كانت هناك شروط لتعيين مبعوث للأمم المتحدة».
وأضاف أن المبعوث المقترح يمكن أن «يؤدي دورا تنسيقيا» في البلاد وأن «يعمل بشكل فعال مع السلطات الفعلية في أفغانستان».
وكان الاجتماع يهدف أيضا إلى تقديم استجابة أكثر تنسيقا للدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وقال غوتيريش إنه جرت مناقشة تشكيل «مجموعة اتصال» تضم «عددا محدودا من الدول القادرة على اتباع نهج أكثر تنسيقا في التعامل مع السلطات الفعلية».
وأضاف أن ذلك يمكن أن يشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والدول المجاورة والجهات المانحة ذات الصلة، لكن «الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر كيفية إنشائه».
وأردف الأمين العام للأمم المتحدة «أعتقد أنها ستكون وسيلة لتحقيق التماسك في الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع السلطات الفعلية في أفغانستان».

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