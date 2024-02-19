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أنصار عمران خان يعلنون تشكيل تحالف الاتحاد السني في باكستان

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيشكل سياسيون باكستانيون من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان تحالفا مع مجموعة سياسية غير معروفة، وفق ما أفاد حزبه أمس، بعدما انتهت انتخابات تخللتها اتهامات بالتزوير من دون نتائج محسومة.
وقال رئيس حركة «إنصاف» (حزب خان) جوهر علي خان في مؤتمر صحافي «توصلنا إلى توافق على أن مرشحينا لمجالس المحافظات والمجلس الوطني سينضمون إلى مجلس الاتحاد السني».
وسيقدم المرشحون الفائزون المدعومون من حركة إنصاف طلباتهم للانضمام إلى مجلس الاتحاد السني إلى مفوضية الانتخابات الباكستانية التي يتعين الحصول على موافقتها لتشكيل الائتلاف.
وفي حال وافقت المفوضية، يمكن لاحقا أن تخصص للتحالف المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات الدينية التي تحدد بناء على نتائج الانتخابات.
وقال مرشح حركة «إنصاف» لمنصب رئيس الوزراء عمر أيوب خان «بعد هذا التحالف، ستكون حركة إنصاف في موقع يتيح لها تشكيل حكومة».
وفاز المرشحون المدعومون من حركة «إنصاف» بمعظم المقاعد في انتخابات الشهر الجاري، لكن تم تهميشهم فعليا لأنهم أجبروا على الترشح كمستقلين.
وفشل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز في الحصول على غالبية تسمح له بالحكم، لكنه أقام شراكة مع حزب الشعب الباكستاني ومجموعة من الأحزاب الأصغر من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
الا أن حركة إنصاف ما زالت تأمل بالحصول على أغلبية عبر دفع مرشحي الحزب للانضمام إلى «مجلس الاتحاد السني»، وهو حزب سياسي مسجل كان رئيسه الوحيد ضمن تحالف أحزاب إسلامية سياسية ودينية الذي فاز بمقعد.
وسادت اتهامات واسعة بتزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج بعدما قطعت السلطات شبكة الهواتف المحمولة في باكستان يوم الانتخابات واستغرق فرز الأصوات أكثر من 24 ساعة.
وأقر المفوض عن مدينة روالبندي حيث مقر المؤسسة العسكرية النافذة لياقات علي شاتها في مؤتمر صحافي السبت بأنه ساهم في تزوير نتيجة انتخابات 8 فبراير، معلنا أنه سيسلم نفسه إلى الشرطة.
وقال «حولنا الخاسرين إلى فائزين وقلبنا هوامش 70 ألف صوت في 13 مقعدا في المجلس الوطني».

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