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الكرملين التحقيق في وفاة نافالني مستمر والتصريحات الغربية حولها وقاحة

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال متحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف إن تصريحات السياسيين الغربيين حول وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني «ضرب من الوقاحة»، مشيرا إلى استمرار التحقيق في وفاته.
وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردها موقع «روسيا اليوم» الإخباري أمس، «في الوقت الذي لا توجد فيه أي معلومات متوافرة حاليا عن الحادث، من غير المقبول على الإطلاق الإدلاء بمثل هذه التصريحات الوقحة. هذه التصريحات لا تليق بالمسؤولين الحكوميين التي أطلقوها وبالطبع لا يمكن أن تسبب أي ضرر لروسيا».
ولفت بيكسوف إلى أن التحقيق مستمر ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
في غضون ذلك، قال فريق نافالني إن أقاربه منعوا من معاينة جثمانه لليوم الثالث على التوالي، موضحا أن والدته لم يسمح لها بالدخول إلى المشرحة التي يعتقد أنه فيها.
وقالت كيرا إيارميش، المتحدثة باسم فريق نافالني، على شبكات التواصل الاجتماعي أمس «وصلت والدة أليكسي ومحاموه إلى المشرحة. ولم يسمح لهم بالدخول. دفع أحد المحامين إلى الخارج. وعندما سئل الموظفون عما إذا كانت جثة أليكسي هناك، امتنعوا عن الإجابة».
وأضافت إيارميش أن لجنة التحقيق المكلفة في روسيا التحقيقات الجنائية قالت إنه «تم تمديد» فترة التحقيق في وفاته في السجن من دون تحديد مهلة.
وتابعت «لا نعرف كم سيستغرق هذا الأمر من الوقت. سبب الوفاة لا يزال غير محدد». إلى ذلك، استدعت الخارجية الألمانية سفير روسيا لدى برلين إثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في سجن روسي.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الالمانية خلال مؤتمر صحافي أمس «ندعو صراحة إلى الافراج عن كل السجناء السياسيين في روسيا ولاسيما منذ الحرب الروسية على أوكرانيا».

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