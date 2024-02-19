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26 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بـ هدنة إنسانية فورية في غزة

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بروكسل ـ أ.ف.پ: أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 26 دولة عضوا في الاتحاد من أصل 27 طالبت أمس بـ «هدنة إنسانية فورية» في قطاع غزة، في وقت اعلن الجيش الاسرائيلي أنه يستعد لشن هجوم على مدينة رفح في اقصى جنوب القطاع.
وقال بوريل، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين، إن هذا الطلب، الذي رفضته المجر، يعني «وقفا للمعارك» يمهد لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف بوريل أن الدول الـ 26 «قلقة جدا» لاحتمال شن هجوم على رفح، مؤكدا أن الوضع في غزة كارثي وقد «يزداد سوءا» إذا اصرت اسرائيل على تنفيذ هذه العملية.
وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب عبر منصة اكس أن الدول الـ 26 طالبت اسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح.
وهددت إسرائيل بمواصلة هجومها في قطاع غزة بما فيه منطقة رفح في شهر رمضان الذي يحل في مارس، إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحلول ذلك الوقت سراح الرهائن المحتجزين، في وقت يتواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر.
وسئل بوريل عن رفض المجر الانضمام إلى طلب بقية الدول، فرفض الإدلاء بأي تعليق، مشددا على أن الاتحاد الاوروبي يعتزم «اداء دور» في المنطقة ولا يمكنه القيام بذلك الا إذا كان «موحدا».
وثمة انقسام كبير بين الاوروبيين حول النزاع بين اسرائيل و«حماس»، فبعض الدول مثل المجر تقر بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تطالب دول أخرى على غرار إسبانيا وايرلندا بوقف فوري لإطلاق النار يضع حدا نهائيا للحرب.

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