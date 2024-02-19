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السنغال 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية يطلبون إجراءها قبل انتهاء ولاية سال

2/19/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب 15 من المرشحين العشرين الذين تم قبول طلباتهم في يناير لخوض الانتخابات الرئاسية في السنغال بإجراء الاقتراع في موعد أقصاه 2 أبريل، في ظل عدم اليقين حيال موعد التصويت.
وجاء في بيان وقعه 15 من المتنافسين العشرين الذين تم اختيارهم، «يجب تحديد الموعد الجديد للتصويت وكذلك موعد تسليم المهام بين الرئيس وخليفته قبل 2 أبريل على أبعد تقدير». وأكد اثنان ممن وقعوا على النص صحته لوكالة فرانس برس.
وشدد المرشحون على أنه لا يمكن المساس بالقائمة النهائية للمرشحين العشرين التي اصدرها المجلس الدستوري في يناير. وأوضح المرشحون أنه «منذ قرار المجلس الدستوري لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذه».
ولا يزال السنغاليون الذين من المقرر أن يدلوا بأصواتهم الأحد المقبل يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد تسلسل أحداث غير مسبوق أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات وأبطله المجلس الدستوري.
وأثار هذا التسلسل سجالا جديدا وحادا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 أبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسميا.
كما يدور السجال حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في يناير على طلب 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات.

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