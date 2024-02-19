السنغال 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية يطلبون إجراءها قبل انتهاء ولاية سال

(MENAFN
- Al-Anbaa) طالب 15 من المرشحين العشرين الذين تم قبول طلباتهم في يناير لخوض الانتخابات الرئاسية في السنغال بإجراء الاقتراع في موعد أقصاه 2 أبريل، في ظل عدم اليقين حيال موعد التصويت.
وجاء في بيان وقعه 15 من المتنافسين العشرين الذين تم اختيارهم، «يجب تحديد الموعد الجديد للتصويت وكذلك موعد تسليم المهام بين الرئيس وخليفته قبل 2 أبريل على أبعد تقدير». وأكد اثنان ممن وقعوا على النص صحته لوكالة فرانس برس.
وشدد المرشحون على أنه لا يمكن المساس بالقائمة النهائية للمرشحين العشرين التي اصدرها المجلس الدستوري في يناير. وأوضح المرشحون أنه «منذ قرار المجلس الدستوري لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذه».
ولا يزال السنغاليون الذين من المقرر أن يدلوا بأصواتهم الأحد المقبل يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد تسلسل أحداث غير مسبوق أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات وأبطله المجلس الدستوري.
وأثار هذا التسلسل سجالا جديدا وحادا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 أبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسميا.
كما يدور السجال حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في يناير على طلب 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات.
MENAFN19022024000130011022ID1107872608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.