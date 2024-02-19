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تل أبيب تعتبر الرئيس البرازيلي شخصا غير مرغوب فيه بعدما شبه حربها على غزة بـ المحرقة

2/19/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل بعد تصريحاته التي شبه فيها الحرب في غزة بـ «المحرقة».
وقال كاتس الذي دعا السفير البرازيلي فريدريكو ماير لدى إسرائيل إلى النصب التذكاري «ياد فاشيم» للمحرقة في القدس الغربية أمس «أبلغت السفير البرازيلي أن الرئيس لولا شخص غير مرغوب فيه بإسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته».
وأوضح كاتس أن «تشبيه الرئيس البرازيلي لولا حرب إسرائيل العادلة ضد حماس بأفعال هتلر والنازيين الذين أبادوا 6 ملايين يهودي يشكل هجوما خطيرا معاديا للسامية».
وتابع: «إنه يدنس ذكرى أولئك الذين قضوا نحبهم في المحرقة. لن نسامح ولن ننسى، باسمي وباسم مواطني إسرائيل أبلغت الرئيس لولا بأنه شخصية غير مرحب بها في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن كلامه».
وكان الرئيس البرازيلي قد اتهم أمس الأول إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مشبها ما تقوم به تل أبيب بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا، حيث حضر قمة الاتحاد الأفريقي: «ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة».
وأضاف الرئيس البرازيلي: «ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال».

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