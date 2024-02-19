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أوروبا تطلق المهمة أسبيدس لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

2/19/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا أمس مهمة «أسبيدس» البحرية، للمساعدة في حماية سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن، فيما أكدت مصادر أوروبية أن المهمة ستستمر لمدة عام على الأقل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «إنني أرحب بقرار إطلاق مهمة «أسبيدس» للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي. ستضمن أوروبا حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين».
وأضافت: «بعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية».
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل أطلق العملية البحرية «أسبيدس» للمساهمة في استعادة حرية الملاحة، وحماية الشحن التجاري.
وكتب بوريل على منصة «إكس»: «نحن نتخذ إجراءات جريئة لحماية المصالح التجارية والأمنية للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي».
وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد قال لوكالة فرانس برس إن اسم «أسبيدس» يعني «درع» باليونانية، مشيرا إلى أن تشغيل هذه المهمة البحرية الجديدة سيكون خلال «أسابيع قليلة» بـ 4 سفن على الأقل.
وأضاف المصدر ذاته ان القائد العام للمهمة سيكون يونانيا، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الإشراف على العمليات في البحر، إيطاليا. وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيتها المشاركة بالسفن في هذه المهمة، وفق صحيفة «ألبايس» الإسبانية.
وأوضح المسؤول الأوروبي ذاته أنه ستكون هناك «اتصالات عسكرية مستمرة» لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المهمة محددة لمدة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتم تنفيذ أي هجمات «على الأراضي اليمنية».
وستكون لدى سفن الاتحاد الأوروبي، القدرة على إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار، ولن ترد إلا على الهجمات المنطلقة من البحر، بحسب ما أشارت مصادر ديبلوماسية أوروبية. وستكون المهمة البحرية الأوروبية الجديدة مستقلة عن تلك التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، والتي تسمى «حارس الازدهار»، والتي ستتعاون معها وتتبادل المعلومات، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية.
ونقلت مصادر أوروبية لصحيفة «إلباييس» الإسبانية، أن هذه المهمة يمكن أن تكلف قرابة 5.1 ملايين يورو سنويا وسيتم تصميمها على غرار مهمة «أجينور» التي تقودها فرنسا في مضيق هرمز.
وتوصلت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر، في ظل تزايد المخاوف من أن هجمات الحوثيين قد تضر باقتصاداتها وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.
في هذه الأثناء، أفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري بأن سفينة شحن مملوكة أميركيا أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، وذلك بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.
وقالت «أمبري» في بيان أمس إن «ناقلة بضائع مملوكة أميركيا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية، مشيرة إلى انها تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلا بحريا إلى شرق عدن» في جنوب اليمن.
وأضافت ان السفينة أبلغت في وقت لاحق بأن «الطاقم لم يصب بأذى».
من جانبها، أفادت وكالة «يو. كاي. أم. تي. أو» البريطانية التي تديرها القوات البحرية الملكية، بأن سفينة «أبلغت عن انفجار على مسافة قريبة منها» في حادثة «على بعد 100 ميل بحري نحو شرق عدن»، مشيرة إلى أن «السفينة والطاقم بخير».
وفي وقت لاحق، أعلنت «أمبري» أن السفينة نفسها أبلغت عن «حادثة ثانية على بعد نحو 81 ميلا بحريا نجو جنوب شرق عدن»، حيث سقط «مقذوف في المياه على بعد 10 إلى 15 مترا من الجانب الأيمن للسفينة».
وبحسب الشركة الأمنية، فإن «السفينة كانت متجهة إلى عدن وقامت بتحميل البضائع على متنها من ميناء الحبوب في بونتا ألفيار بالأرجنتين».
من جهته، قال مسؤول في مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية إن سفينة تعرضت للغرق نتيجة استهدافها من قبل جماعة الحوثي في خليج عدن جنوبي اليمن.

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