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وزير خارجية فلسطين يثمّن مواقف الكويت ((المشرّفة)) المؤيدة للقضية الفلسطينية

2/19/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمّن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عاليا مواقف دولة الكويت «المشرفة» المؤيدة للقضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال المالكي، في تصريح لـ «كونا» على هامش حضوره حفل سفارة الكويت لدى هولندا بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير: إن «دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مميز ويتوافق على كل أشكال الدعوم بحكم ما يربط القيادتين الكويتية والفلسطينية والشعبين الشقيقين من علاقات قوية وتاريخية».
وأضاف أن «المواقف المشرفة التي عبرت عنها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر عقود طويلة لدعم القضية الفلسطينية تبعث على الفخر.. ونحن فخورون دائما بالعلاقة المميزة التي تربطنا بها».
وذكر المالكي الذي يزور لاهاي لحضور جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية «نحن مستفيدون من الدعم العربي الذي نحصل عليه باستمرار وهو أمر متوقع وطبيعي».
من جانبه، رفع سفير الكويت لدى هولندا علي الظفيري في تصريح لـ «كونا» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والحكومة والشعب الكويتي كافة بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.
وأعرب عن تمنياته أن يعيد هذه المناسبات على دولة الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.
وقال إن «الكويت تحتفل اليوم في ظل عهد جديد مع تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم.. ونرجو أن تشهد الكويت في المرحلة المقبلة المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء».
وأشاد السفير بالعلاقات «المميزة» التي تربط الكويت وهولندا، معربا عن الأمل في أن تشهد مزيدا من التطور في مختلف مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة.
وقال «اليوم نحن نحتفل بالذكرى الـ 60 على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والتي انشئت عام 1964»، مؤكدا أن مسيرة العلاقات «مفعمة» بالعديد من الانجازات.
وأضح أن البلدين الصديقين حريصان على الدفع بهذه العلاقة إلى مستويات أرحب والبناء على كل ما تم تحقيقه من انجازات في مسيرة العلاقات الثنائية.
حضر حفل السفارة إلى جانب الوزير الفلسطيني واعضاء السفارة عدد من الشخصيات الهولندية الرسمية ورجال الاعمال والسفراء العرب والاجانب وأعضاء البعثات الديبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية في لاهاي.

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