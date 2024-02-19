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الوقيان: تجسير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لرعاية ريادة الأعمال والابتكار

2/19/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.عادل الوقيان أهمية تمكين الشباب لممارسة العمل الحر وصنع الميزة التنافسية التي تمكنهم من إضافة القيمة إلى الاقتصاد الكويتي واستغلال رأس المال الفكري والبشري أسوة بالدول المتقدمة علميا واقتصاديا.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الوقيان بمناسبة انطلاق الملتقى الأول لريادة الأعمال والابتكار الاثنين ويستمر حتى 21 الجاري بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للشباب ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وبنك الكويت الصناعي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومشاركين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف د.الوقيان: ان الملتقى يهدف إلى تجسير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لرعاية ريادة الاعمال والابتكار باعتبارهما مقومين مهمين في إحداث التغير الإيجابي في النشاط الاقتصادي الذي تنشده الدولة ضمن برنامجها لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكويتي.
وأوضح أن الملتقى يأتي ضمن إطار جهود الكلية للنهوض بريادة الاعمال في دولة الكويت وضمن إطار وتوجهات برنامج الحكومة الـ 17، مبينا أن الملتقى يقدم الأنشطة المطلوبة لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت التي تعتبر الريادة والابتكار والاستدامة أحد أركانها وتستكمل تحقيق احد دعائم الخطة الاستراتيجية للكلية التي أعدت وأقرت في ابريل عام 2023.
من جهته، قال مشرف مكتب ريادة الاعمال والابتكار وعضو هيئة التدريس كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.حسين علي في كلمة مماثلة إننا نحاول من خلال هذا الملتقى تشجيع الطالبة على الابتكار والابداع عن طريق انشاء مشاريعهم الخاصة انطلاقا من رؤية الكويت المستقبلية.
من جانبها، قالت مديرة دائرة الاستثمار التجاري بمعهد الكويت للأبحاث العلمية نهى المنيفي، في تصريح لـ«كونا»، إن الملتقى يهدف إلى تشجيع المواطنين والشباب وحثهم على الابتكار وتكوين مشاريعهم التجارية الخاصة.
وأضافت المنيفي أن المعهد يسعى من خلال مشاركته بمثل هذه الفعاليات إلى تعزيز التعاون مع جهات الدولة المختلفة لتسويق مخرجات البحث العلمي والاستفادة منها في مجالات متعددة.
بدوره، قال مدير إدارة الابتكار بالتكليف بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حمد العفتان: إن مشاركة المركز تمثلت في جلسة حوارية تهدف إلى تعزيز روح الابتكار وتطوير مهارات ريادة الأعمال بين طلبة الجامعة من خلال توضيح دور المركز في هذا المجال والخدمات المقدمة والتي يمكن للطلبة الاستفادة منها.
وأشاد العفتان بدور كلية العلوم الإدارية بشكل عام ومكتب ريادة الأعمال بشكل خاص في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قدرات الشباب وتشجعهم على تحقيق الابداع والابتكار في مختلف المجالات.

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