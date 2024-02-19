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الحجرف التقى رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجية

2/19/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
التقى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي م.أحمد الإبراهيم ونائب الرئيس للشبكات م.محمد الشيخ ونائب الرئيس للعمليات م.ناصر الشهراني ومدير شؤون مجلس إدارة الهيئة م.عبدالمحسن المسلمي.
وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي⁩ لما لهذا التعاون من أهمية كبيرة تخدم جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للمحافظة على الشبكة الكهربائية عند حدوث اي حالات طارئة.
وتم التطرق لأهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة من أجل توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي ومن أهمها زيادة الربط للدول الست.

MENAFN19022024000130011022ID1107872601

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