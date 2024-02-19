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النادي العلمي يتوّج بـ ((فضية)) معرض مصر للعلوم

2/19/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
حقق النادي العلمي الكويتي انجازا دوليا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته المتتالية، من خلال مشاركته في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا «EISTF 2024» الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري، حيث توج بالميدالية الفضية للمعرض في مجال الهندسة البيئية عن مشروع «هيلميت بلس» للطالبة كوثر يوسف محمد نصرالله، وفاز كل من مشروع «إمكانية التخلص من ثاني أكسيد الكربون بالسيليكا جل «بمجال الكيمياء للطالب يوسف مشعل كامل السراج، ومشروع «سيارتك تحتسي القهوة» بمجال الطاقة الكيميائية للطالبة سوسن نايف عبدالرسول غلوم محمد، على جوائز خاصة من لجنة تحكيم المعرض.
وأعرب رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي ورئيس الوفد د.محمد الصفار، عن فخره واعتزازه بالإنجازات المتتالية التي يحققها النادي العلمي في مختلف المجالات والمحافل الدولية، مثمنا الإنجاز الذي حققه وفد النادي المشارك في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا حرصه على تمثيل الكويت سنويا في معرض مصر الذي يشهد عرض العديد من المشاريع والأبحاث العلمية للطلبة والطالبات دون المرحلة الجامعية الذين يمثلون عدة دول.
وأضاف الصفار أن مشاركة وفد النادي العلمي جاءت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مبينا أنها كانت بـ 3 مشاريع علمية قدمها 3 طلبة، سبق وأن شاركت وفازت في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي يقيمها سنويا النادي العلمي الكويتي، وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، لافتا إلى أن المشاريع المتنافسة على جوائز المعرض لنسخة هذا العام بلغ 244 مشروعا تم تصفيتها من أصل 732 مشروعا، وعدد الطلبة المشاركين بلغ 425 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة 113 مدرسة تمثل المدارس الحكومية والتجريبية والفنية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
بدوره، قال المستشار في قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د.حميد خلف إبراهيم، إن المعرض شهد منافسات قوية، مشيرا إلى أن المشاريع والأبحاث العلمية المشاركة فيه تخضع لتقييم لجنة تحكيم تعتمد نفس المعايير والضوابط المتبعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة الذي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأميركية، ويعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم.
ودعا الجهات الحكومية والخاصة الكويتية إلى ضرورة دعم مثل هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن النادي يعمل على إعداد الشباب ليكونوا باحثين ومبتكرين، مؤكدا أهمية تدريبهم على إجراء أبحاث علمية في سن مبكرة لتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل.

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