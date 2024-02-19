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((الشؤون)) تنظم لقاءً مفتوحاً بعنوان ((سلامة وجودة وجبات إفطار الصائم))

2/19/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية لقاء مفتوحا مع الجمعيات الخيرية والمبرات بعنوان «سلامة وجودة وجبات إفطار الصائم» بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي.
وقالت الوزارة إن هذا اللقاء يعتبر استكمالا لجهود الوزارة في تعزيز أفضل ممارسات العمل الخيري وتطوير بيئة العمل، حيث تم الاطلاع على المراحل التفصيلية لإنجاز مشروع إفطار الصائم بأعلى معايير الجودة والسلامة. وأضاف البيان ان ذلك سيتم ابتداء من مرحلة التخطيط للمشروع مرورا بعقود مواصفات وجبة إفطار الصائم وآلية ومواقع التوزيع ومتابعة المتطوعين المسؤولين انتهاء بتقييم المشروع.
ونقل البيان عن مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة عبدالعزيز العجمي، إشادته بجهود القائمين على اللقاء كما وجه الشكر لرئيس «جمعية إحياء التراث الإسلامي» نواف الصانع على جهوده في تقديم العرض المميز في اللقاء الذي حضره ممثلون عن الجمعيات الخيرية.

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