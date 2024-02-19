((الشؤون)) تنظم لقاءً مفتوحاً بعنوان ((سلامة وجودة وجبات إفطار الصائم))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية لقاء مفتوحا مع الجمعيات الخيرية والمبرات بعنوان «سلامة وجودة وجبات إفطار الصائم» بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي.
وقالت الوزارة إن هذا اللقاء يعتبر استكمالا لجهود الوزارة في تعزيز أفضل ممارسات العمل الخيري وتطوير بيئة العمل، حيث تم الاطلاع على المراحل التفصيلية لإنجاز مشروع إفطار الصائم بأعلى معايير الجودة والسلامة. وأضاف البيان ان ذلك سيتم ابتداء من مرحلة التخطيط للمشروع مرورا بعقود مواصفات وجبة إفطار الصائم وآلية ومواقع التوزيع ومتابعة المتطوعين المسؤولين انتهاء بتقييم المشروع.
ونقل البيان عن مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة عبدالعزيز العجمي، إشادته بجهود القائمين على اللقاء كما وجه الشكر لرئيس «جمعية إحياء التراث الإسلامي» نواف الصانع على جهوده في تقديم العرض المميز في اللقاء الذي حضره ممثلون عن الجمعيات الخيرية.
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