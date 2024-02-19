Tuesday, 20 February 2024 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التجارة)): مخالفة 11 منشأة لبيع المواد الإنشائية والخرسانة المسلحة

2/19/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كثفت وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على أسواق المواد الإنشائية والخرسانة المسلحة، ونفذت الفرق الرقابية للوزارة جولات تفتيشية في جميع المحافظات، نتجت عنها مخالفة 11 منشأة تجارية لم تلتزم بالقرارات الوزارية، وتمت إحالتها للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراء اللازم.
وهدفت الحملة التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع الخرسانة المسلحة لمتابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع بالقرارات الوزارية الصادرة.
وأوضحت الوزارة أنه بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان تم تكثيف الجولات الرقابية على المحلات والمنشآت التجارية وأسواق بيع المواد الإنشائية لضبط السوق، مؤكدة فتح أبوابها للمستهلكين عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات، أو عبر تطبيق «سهل» في حال وجود أي شكاوى أو بلاغ أو استفسار، لافتة إلى أن فرقها الرقابية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى أو بلاغات يتقدم بها المستهلكون.

MENAFN19022024000130011022ID1107872596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث