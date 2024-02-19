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فالح شجاع: العلاقات الكويتية - الأردنية نموذج مكتمل في مختلف المجالات لاسيما العسكرية

2/19/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني الكويتي اللواء الركن د.فالح شجاع إن العلاقات الكويتية - الأردنية أضحت نموذجا مكتملا في مختلف مجالات التعاون، لاسيما في المجال العسكري، واصفا العلاقات على كل المستويات بـ«المتينة» و«العميقة».
وذكر اللواء شجاع في تصريح لـ (كونا) عقب التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري الكويتي - الأردني السابع مع الجيش الأردني في العاصمة عمان أن مجالات التنسيق تتسع مع نمو التعاون وتكبر مع استمرار المتابعة، وهذا ما تؤكد عليه القيادة السياسية في البلدين.
وأضاف ان التعاون العسكري مع الأردن خلق قاعدة متميزة في الحرس الوطني، مستفيدين من الخبرات العريقة في الجيش الأردني، ما انعكس على تطوير الخطة التدريبية التي شهدت تغييرا جذريا في التدريب ومهام العمليات.
وأوضح اللواء شجاع أن الحرس الوطني بدأ التعاون مع الجيش الأردني في العام 2017 عقب انطلاق أول اجتماعات التعاون العسكري والتي تشمل الدورات التدريبية وتنسيق التمارين العسكرية المشتركة والتي حققت أهدافها من الإنجازات والتطور المنشود.
ولفت إلى أن الاجتماع الثامن للجنة التعاون العسكري يعقد في مقر الحرس الوطني الكويتي مطلع العام المقبل، معربا عن الأمل بأن تتكلل الاجتماعات المشتركة بين البلدين بالنجاح والتوفيق.
ويرافق اللواء فالح شجاع كل من مدير العمليات العميد الركن راشد سالم ومساعد آمر معهد تدريب قوات الحرس الوطني العميد الركن عادل حمود.

MENAFN19022024000130011022ID1107872595

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