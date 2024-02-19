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النادي الديبلوماسي الدولي نظّم ((بازار الجود)) لإغاثة أطفال غزة

2/19/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبو نصر
نظّم النادي الديبلوماسي الدولي ـ الكويت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المعرض الخيري الدولي «بازار الجود» وتخصيص عائدات ريعه لحملة إنسانية لإغاثة ومساعدة أطفال غزة وذلك بمشاركة ٦٠ سفارة معتمدة في الكويت و40 شركة وسط إقبال كبير. وانطلقت فعاليات البازار بحضور الشيخة انتصار سالم العلي الصباح والرئيسة الفخرية للنادي الديبلوماسي الدولي ـ الكويت الشيخة ريما الصباح ولنا العيار حرم وزير الخارجية عبدالله اليحيا الرئيسة الحالية للنادي وجميع أعضاء النادي.
وعبرت الشيخة انتصار سالم العلي في تصريح صحافي عن فخرها واعتزازها بما شهدته من فعاليات في المعرض الخيري الدولي الذي يعكس الديبلوماسية الدولية بجدارة.
وأشادت بكل المشاركين في هذا المعرض الذي يعتبر رسالة إنسانية نبيلة لمنظومة تقام في دولة الكويت لمساندة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلة «ديرة الخير ما يطلع منها إلا كل الخير».
من جهتها، رفعت الرئيس الفخري للنادي الديبلوماسي الدولي ـ الكويت الشيخة ريما الصباح في تصريح مماثل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة حلول الأعياد الوطنية لدولة الكويت، مستذكرة دعم سموه الإنساني اللامحدود للأشقاء في فلسطين، مبينة أن هذه الرسالة الإنسانية نابعة من المبادئ الراسخة والثابتة لدولة الكويت وسجلها الزاخر بالعطاء رسميا وشعبيا.
وقالت الشيخة ريما الصباح إن اسم الحفل الخيري «بازار الجود» يعكس أسمى صفات الشعب الكويتي الأصيل بجوده وكرمه وسعيه الدائم للخير، مضيفة أن تجمعنا الخيري اليوم يأتي في ظل ظروف أليمة ومآس إنسانية في قطاع غزة تدمي قلوبنا جميعا لجرائم ترتكب بحق الأبرياء الفلسطينيين أطفالا ونساء ورجالا.
وذكرت أن تجمعنا اليوم بمثابة رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية أن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.
من جانبها، أشادت حرم وزير الخارجية الرئيسة الحالية للنادي الديبلوماسي الدولي ـ الكويت لنا العيار في تصريح مماثل بالدور البارز الذي تقوم به السفيرات وعقيلات رؤساء البعثات التمثيلية في البلاد وزوجات سفراء دولة الكويت في ديوان عام وزارة الخارجية وجميع أعضاء النادي الديبلوماسي الدولي في دولة الكويت وإسهاماتهن في تعزيز الروابط العميقة بين دولة الكويت والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.
وأثنت العيار على مستوى العلاقات المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت وشعبها مع كل الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها وما توصلت إليه هذه العلاقات من تميز ورقي على جميع الأصعدة، الأمر الذي جعل دولة الكويت تعتلي مكانتها المرموقة بالمجتمع الدولي.
وقالت العيار إن البازار يعبر عن عمق الروابط الإنسانية التي تجمع الدول والشعوب ونصرة المستضعفين والمنكوبين، داعية المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت الخير والبركات وأن يحفظ الشعب الفلسطيني الشقيق وأطفال قطاع غزة وأن يرفع عنهم هذا البلاء.
من جهتها، أعربت حرم سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت غادة شوقي في تصريحها عن شكرها وامتنانها لمشاركة السفيرات وزوجات السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت وكذلك على مشاركة القطاع الخاص الكويتي في إنجاح البازار بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي. وقالت إن هذا البازار يعتبر رسالة حب وتضامن من المجتمع الدولي لدعم أطفال غزة.
من جانبها، قدمت حرم سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت نائبة رئيسة النادي الديبلوماسي الدولي ـ الكويت ورئيسة لجنة (بازار الجود) ريما الخالدي في تصريح مماثل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير على الدعم المتواصل والدائم الذي تقدمه دولة الكويت لدولة فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة.
من ناحيتها، أكدت حرم السفير صلاح البعيجان الممثلة عن زوجات السفراء الكويتيين في النادي الديبلوماسي الدولي - الكويت د. سحر الرفاعي في تصريح مماثل أن (بازار الجود) ليس مجرد عنوان لسوق خيري اعتيادي ولم يكن اختيار هذا العنوان وهذا التوقيت عبثا.
وأوضحت الرفاعي أننا أحببنا أن نسجل موقفا تعاطفيا تجاه الأحداث المؤلمة التي تحصل في غزة الحبيبة «فرغم احتفالاتنا في الاعياد الوطنية الكويتية إلا أن فرحتنا ناقصة ولم ننس الوقوف والتضامن مع المرأة والطفل في فلسطين».
وأضافت «إننا سعداء بالتعاون والمرونة والايجابية التي لمسناها كردود أفعال من جميع المشاركين بل ورواد (بازار الجود) وهذا ليس بغريب على أهلنا أهل الكويت، فالقضية الفلسطينية حاضرة في قلوبهم ويتوارثها أبناؤنا جيلا بعد جيل ولله الحمد وكلي أمل بأن يبقى بازار الجود لسنوات متتالية كظاهرة إنسانية تضامنية غير مسبوقة فإن له أبعادا ثقافية واجتماعية وخيرية تمتد لجميع أنحاء العالم».
بدورها، أعربت حرم سفير أرمينيا لدى دولة الكويت وعضوة اللجنة المنظمة لبازار الجود الدولي الخيري تالار كازانجيان في تصريحها عن احترامها العميق لروح التعاون الذي ظهر جليا خلال الاستعدادات لهذا البازار، قائلة «هذا الحدث دليل حي على قدرة المجتمع الكويتي والدولي على التضامن تحت راية الإنسانية».

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