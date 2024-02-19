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((الإعلام)): رصد 26 مخالفة تتعلق ببثّ شائعات حول قانون الانتخابات

2/19/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الإعلام أنها لن تتوانى في التعامل بشكل مباشر ووفق النظم واللوائح مع وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية الإلكترونية التي تبث شائعات بشأن تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية وإحالة المخالف منها إلى النيابة العامة وفق القوانين المعمول بها.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة لافي السبيعي في تصريح لـ«كونا»، أنه تأكيدا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي بشأن إشاعات تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية فإن الوزارة لن تتوانى في التعامل مع وسائل الإعلام التي تبث تلك الشائعات.
وأضاف أن «الإعلام» رصدت 26 مخالفة إعلامية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيرا إلى أن نشر وسائل الإعلام للشائعات أمر غير مقبول خاصة ما يمس اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وبما يخالف قانون الوحدة الوطنية.
وشدد السبيعي على ضرورة عدم نشر الشائعات والعمل على تعزيز الانتماء الوطني من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية في تداول الأخبار.

MENAFN19022024000130011022ID1107872591

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