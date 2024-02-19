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((الخليج)) يطلق مبادرة ((خطوة نحو التغيير))

2/19/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج مبادرة الاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية مشرف، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قبل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى.
وكان بنك الخليج قد أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة في وهي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ» و«مشرف» و«الروضة وحولي» و«كيفان»، وذلك خلال حفل إطلاق بحضور مسؤولي البنك وممثلي الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة.
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح: يسعدنا أن تكون جمعية مشرف المحطة الثالثة لمبادراتنا للاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير» وذلك بعد جمعيتي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ».
وأضاف: نسعى الى تحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع بالتعاون مع مشرف، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك.
وأشار إلى أن مبادرة «خطوة نحو التغيير» واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي ينفذها بنك الخليج سنويا لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، ولقناعتنا بأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءا أساسيا من سلوكهم اليومي.

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