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1.4 مليون مسافر عبر مطار الكويت خلال يناير الماضي

2/19/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت الإدارة العامة أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر يناير الماضي بلغ 1427684 راكبا.
وأوضح المدير العام لـ «الطيران المدني» بالتكليف عماد الجلوي في تصريح لـ «كونا»، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 5% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 10% في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 34% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يناير الماضي 719092 راكبا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 708592 راكبا، مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى المطار خلال يناير الماضي بلغ 11063 رحلة مقارنة بـ 10098 رحلة في يناير 2023.
وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، ذكر أن إجمالي حركة الشحن في شهر يناير الماضي بلغ نحو 19 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 15.2 مليون كيلوغرام، فيما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.8 ملايين كيلوغرام.
وبين أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر خلال شهر يناير الماضي كانت دبي والقاهرة وجدة واسطنبول والدوحة.
وفي سياق متصل، قالت الإدارة العامة للطيران المدني أمس إنها تلقت خلال العام الماضي 4648 شكوى من قبل المسافرين ضد الأشخاص والشركات العاملة في سوق الطيران المحلي إضافة إلى 77 مخالفة من وزارة الداخلية ضد شركات طيران خالفت تعليمات الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وأضافت إدارة «الطيران المدني» في بيان لـ «كونا»، انه تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق القوانين واللوائح المعمول بها ومحاسبة المقصرين منهم، موضحة أن عدد المخالفات خلال سنة 2023 انخفض بشكل ملحوظ بفضل وعي المسافرين بالتعاميم والقرارات والإرشادات اللازمة للسفر، مشددة على أهمية معرفة المسافرين بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر واختيار المكاتب والمواقع الإلكترونية الحاصلة على موافقة الإدارة لممارسة نشاط السياحة والسفر للتعامل معها.

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