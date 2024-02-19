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سفير عُمان هنّأ بالأعياد الوطنية: مزيد من التقدم والازدهار للكويت

2/19/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي بأسمى آيات التهاني بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت. وقال الخروصي: بمناسبة الذكرى الـ 63 لليوم الوطني والذكرى الـ 33 لتحرير الكويت الشقيقة، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم، راجيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار ودوام نعمة الاستقرار والأمن والأمان، وأن تواصل الكويت مسيرتها نحو كل ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من رخاء في ظل قيادته الحكيمة، وللعلاقات العمانية ـ الكويتية المتميزة المزيد من النماء والتطور.

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