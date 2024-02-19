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((كونا)) تطلق هويتها البصرية الجديدة تزامناً مع الأعياد الوطنية

2/19/2024 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت «كونا» أمس هويتها البصرية الجديدة في حفل أقيم بالمناسبة تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وسط حضور موظفيها والمدير العام للوكالة د.فاطمة السالم.
وقال المصمم محمد شرف في كلمة له خلال الحفل إن تصميم شعار «كونا» الجديد يعد مسؤولية كبيرة لارتباطه بمؤسسة إعلامية عريقة، مؤكدا أن الهوية البصرية تعيد لنا تطورات تاريخ الوكالة ويعكس لنا التكنولوجيا والهوية الثقافية المرتبطة بكل حقبة، موضحا أن الشعار القديم يحتوي على اختصار مسمى الوكالة باللغتين العربية والانجليزية بشكل دائري يرمز للكرة الأرضية، مضيفا أن الهوية البصرية الجديدة تعكس الطابع الرسمي للوكالة بصورة تجمع الحداثة والعراقة التاريخية.
وأشار شرف إلى أن تطورات الشعار مرت بشكل تدريجي وبطيء نسبيا للارتباط العاطفي والتاريخي به، مضيفا ان اعتماد الشعار الجديد جاء ليضمن فرادته ووضوحه دون أن يفقد معالمه البارزة مع التأكد من اختيار اللون الأزرق.
من جانبها، قالت مديرة التحرير في شؤون النشرة العربية والمشرفة على مشروع «واحة كونا الذكية» مريم الزنكي في كلمة ممثلة إن الوكالة حريصة على مواكبة التحول الرقمي الكبير في العالم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت مؤخرا مشروع الواحة.
وأضافت الزنكي ان الواحة التابعة لقطاع التحرير مختصة باستخدام جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي وتحوي جانبين الأول الذكاء الاصطناعي «افاتار» والتقارير الصوتية عبر المذيع الافتراضي والآخر صناعة المحتوى.
وأوضحت أن هذه التقنية جاءت ضمن خطة التطوير لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية وتحسين جودة المحتوى الإعلامي وسرعة الإنتاج ودقة المعلومات إلى جانب استقطاب الشباب الكويتي من خلال إنتاج برامج وفعاليات لبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبينت أن الوكالة بصدد إطلاق مجلة خاصة تم إنشاؤها بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي متخصصة بآخر تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات.
وشهد الحفل تكريم فريق «كونا» لكرة القدم لفوزه بالمركز الثالث في بطولة دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة قدم الصالات 2024 بعد فوزه على نظيره الحرس الوطني 5 - 2.

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