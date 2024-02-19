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افتتاح جناح مكتب الشهيد في ((بيت العثمان))

2/19/2024 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
افتتح مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان ونائب مدير متحف بيت العثمان حسين القطان جناح مكتب الشهيد في متحف بيت العثمان بعد تجديده بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث تم تحديث محتويات الجناح الذي يضم صورا لشهداء من عام 1961 بالإضافة إلى شهداء الاحتلال العراقي وشهداء الواجب. وقال العوفان ان مكتب الشهيد يضم شهداء الكويت منذ الاستقلال عام 1961 حتى يومنا هذا، ويشمل الشهداء في الفترات التالية: ما قبل العدوان 153 شهيدا في الحروب العربية وانفجار المقاهي الشعبية وانفجار موكب الأمير واختطاف «الجابرية» وعسكريين أثناء الواجب وعمليات إرهابية أخرى، وهناك شهداء أثناء العدوان وشهداء الأسر وعددهم 968 شهيدا، وشهداء بعد العدوان وعددهم 208 شهداء. وبين ان مكتب الشهيد يرعى أيضا الشهداء العسكريين أثناء الواجب وشهداء الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة التي يقرها مجلس الوزراء، كما يقدم الرعاية لكل من الأب والأم والزوجة والأبناء، حيث بلغ عدد الشهداء 1329 شهيدا حتى تاريخه.
بدوره، قال نائب مدير عام متحف بيت العثمان حسين القطان ان المتحف مزار لطلبة المدارس ويضم العديد من التراث الكويتي وكذلك جناحا الديوان الأميري ومكتب الشهيد الذي يرعى أبناء الشهداء منذ عام 1961.
وذكر القطان ان متحف بيت العثمان يشارك الكويت أعيادها ويفتح أبوابه لجميع المواطنين والمقيمين لمشاهدة مقتنيات المتحف التي تعبر عن تراث وتاريخ الكويت البحري والبري.
ويجسد المنزل الكويتي القديم بجميع مقتنياته، من ملابس وأثاث وأدوات ووثائق عايشت مرحلة زمنية من حياة أهل الكويت، فهو يحكي تاريخ البلاد عبر الأجيال ويعطي الزائر صورة شاملة عن تاريخ هذا البلد، ويتميز عن بقية المتاحف الموجودة في الكويت، بأنه شامل لجميع أوجه الحياة في الماضي، فأي قطعة تراثية أو تاريخية أو علمية يجدها قاصده، سواء كان باحثا أو زائرا، لوجود عدد كبير من الغرف تحتوي على كل المقتنيات.
ويقع المتحف ضمن مركز عبدالله عبداللطيف العثمان، الذي يحتوي على عدة متاحف تتحدث عن تاريخ الكويت على مدى سنوات طويلة، وتم بناؤه عام 1947 من قبل عبدالله عبداللطيف العثمان على مساحة 17 ألف متر مربع، بينما بنيت المباني السكنية على مساحة 9420 مترا، ويحتوي على 4 بيوت وأحواش بخدماتها ويرجع حجمه الكبير لاحتوائه على 175 غرفة.

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