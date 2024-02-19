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رواتب مارس وأبريل في موعدها و((المتقاعدين)) قبل العيد

2/19/2024 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن رواتب موظفي الدولة لشهري مارس وأبريل ستكون في موعدها الاعتيادي.
وردا على سؤال حول امكانية تبكير رواتب شهر أبريل لتكون قبل عطلة عيد الفطر السعيد أجابت المصادر: الرواتب «ستودع في موعدها الاعتيادي»، مستدركة إلا اذا جاءت تعليمات بتبكير الصرف، لافتة إلى أن معاشات المتقاعدين ستصرف قبل عطلة عيد الفطر السعيد. وكشف المصادر عن أن ديوان الخدمة المدنية طلب من الوزارات ادراج جميع أنواع إجازات الموظفين بالنظم المتكاملة للديوان. وبينت أن العطلات والإجازات الرسمية التي تقع بين انقطاعين يتم احتسابها انقطاعا عن العمل. وقالت إنه اذا انقطع الموظف عن العمل قبل الإجازة وبعد الإجازة تحسب المدة كلها انقطاع عن العمل ويتم الخصم من الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة. وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم العمل، وضمان حقوق الموظفين في الراحة والإسهام في تحسين رضاهم والتأكيد على العدالة والمساواة وزيادة الإنتاجية عبر توفير فترات راحة منتظمة. وذكرت أن هذا الإجراء يتم تنفيذه بناء على المادة 32 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 التي تنص على أن العطلات والإجازات الرسمية التي تقع بين انقطاعين تحسب انقطاعا. وفي السياق ذاته، يحتفل الديوان بالعيد الوطني ويوم التحرير غدا الأربعاء من الساعة 9:30 صباحا ولمدة ساعتين. ووجهه الديوان ممثلا في إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة الدعوات لحضور الاحتفالية التي ستقام بالدور الثاني في الساحة الخارجية للمبنى الرئيسي في منطقة الشويخ. هذا، واختتمت المصادر تصريحها قائلة: إن توفير كوادر وطنية في تخصص الأمن السيبراني يحتاج إلى عمل منظم وتعاون أكثر من جهة، وجاء التصريح بمناسبة عقد الديوان برنامج تدريبي متخصص خلال الفترة من 11 حتى 15 الجاري بهدف تنمية معارف المشاركين من الفئة التخصصية في الأمن السيبراني العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، مشددا على أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية بهدف تأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية واستراتيجية التعامل والحماية القانونية لها.

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