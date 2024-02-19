Tuesday, 20 February 2024 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((القوى العاملة)) نظّمت ورشة لشرح لائحة ((تكويت العقود الحكومية))

2/19/2024 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
استضافت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلين عن 30 جهة حكومية لعرض تفاصيل لائحة «تكويت العقود الحكومية» الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 30 أكتوبر الماضي، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مايو المقبل. ووفقا لبيان صادر عن «القوى العاملة»، تهدف اللائحة إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إضافة إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العلمية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود.
ورحبت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف بالجهات المشاركة، شاكرة لهم تعاونهم. وأكدت أهمية الأخذ بالخطوات الأولية الخاصة بتطبيق اللائحة على عقود كل جهة بهدف زيادة نسبة الكوادر الوطنية، باعتبارها إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص المدرج ببرنامج عمل الحكومة.

MENAFN19022024000130011022ID1107872583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث