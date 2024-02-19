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قرية المستهلك الصغير استقبلت زوارها

2/19/2024 11:26:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع، على أهمية توعية الأطفال بحقوقهم الاستهلاكية وغرس الثقافة البيئية لديهم وخاصة تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وإعادة التدوير، والابتكارات التي تهدف إلى حل المشكلات البيئية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال افتتاح قرية المستهلك الصغير على شاطئ الصليبخات مساء الاحد، بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم وعدد من ممثلي الجهات المشاركة والرعاة والمواطنين، حيث تستمر فعاليات القرية حتى 27 فبراير تزامنا مع الأعياد الوطنية، وتضم 4 قرى ترفيهية وتعليمية للأطفال.
وقال المانع إن القرية تقدم فعاليات وألعابا تجمع بين المرح والتعلم، لغرس الثقافة الاستهلاكية الآمنة في الأطفال والمستهلكين الكبار، مشيرا إلى أنها تعتبر المشروع الأول في الكويت الذي يهتم بغرس القيم الاستهلاكية السليمة ودمجها بالألعاب والمرح، كما تضم قرية المستهلك الصغير، وقرية الكوت، وقرية المرح، وقرية المستقبل، وتحتوي كل منها على ألعاب كويتية قديمة، وجلسات وخيام شاطئية، ومعارض تراثية ومقاه وأكلات شعبية، لافتا إلى أن مساحة القرى تقدر بنحو 5 آلاف متر.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القرية هو تثقيف روادها من خلال اطلاعهم على الرسائل التوعوية التي تم نشرها وساهمت في إعدادها جهات معنية ووزارات وشركات خاصة لها ارتباط مباشر بالمستهلكين، وتخص الثقافة الاستهلاكية والتسوق الذكي وصحة الإنسان.
ولفت إلى دمج المرح بالتعلم من خلال بعض الألعاب الخاصة لجذب الأطفال، بالإضافة إلى تقديم نماذج جميلة منها اعداد ارفف جمعيات ليتمكن المستهلك الصغير من التسوق بشكل ذكي ويتمكن من كيفية قراءة محتوى المنتج وتاريخ صلاحيته والحصول على فاتورة الشراء ومحتواها، بالإضافة إلى تثقيف الطفل بالتعاملات التجارية وان تكون هناك توعية، شاملة بالإضافة إلى المرح والتعلم.

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