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وزير الإعلام: صناعة السياحة أكثر القطاعات توفيراً للفرص الاستثمارية

2/19/2024 11:26:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري دور صناعة السياحة المهم والحيوي في تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء والازدهار للدول كونها أكثر القطاعات توفيرا للفرص الاستثمارية ورافدا أساسيا لمصادر الدخل الوطني.
وقال المطيري، في كلمته امام الاجتماع الثامن للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، إن «دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إرثا ثقافيا وتنوعا مناخيا وتطورا عمرانيا يشهد أقصى مراحل الحداثة، وهو ما يمكنها من رفع مستوى الجذب السياحي لها من خلال تعزيز مفهوم السياحة البينية والعمل على تحسين الجودة لهذا القطاع الحيوي المهم».
وأضاف: «من هذا المنطلق، نؤيد وندعم كل السبل الممكنة التي تسهم في تفعيل العمل الخليجي المشترك الخاص بقطاع السياحة بأنماطه المختلفة»، معربا عن ثقته برفع مستوى الجذب السياحي إلى المنطقة من خلال المضي في تنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 ـ 2030.
وأوضح المطيري أن اهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالقطاع السياحي وتشجيعهم الدائم على تعزيز مفهوم السياحة البينية وإيمانهم الراسخ بدوره في دفع عجلة الاقتصاد «يلقي على عاتقنا مسؤوليات العمل المستمر في تحسين الجودة لهذا القطاع الحيوي وتعزيز بيئة حيوية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل واسعة النطاق لأبناء دول مجلس التعاون».
وهنأ المطيري الأشقاء في السعودية بالإنجاز الذي تحقق بوصول 100 مليون زائر الى المملكة، مشيرا إلى ان هذا الأمر يعكس مدى التطور والتميز لقطاع السياحة في السعودية. كما هنأ البحرين بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024 وسلطنة عمان بمناسبة اختيار «صور» عاصمة للسياحة العربية للعام 2024. وأشاد المطيري بنجاح قطر في تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، مهنئا اياها على فوزها بالبطولة.
وأعرب عن سعادته باستضافة الكويت للاجتماع التاسع للجنة خلال الربع الأول من العام المقبل.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في كلمة مماثلة، إن «قادة دول المجلس أولوا اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة لدعم مسيرة دول المجلس الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل».
وأضاف أن «السياحة في الخليج تشكل محورا حيويا للنمو الاقتصادي والتقارب الثقافي فمن خلال تعزيز التعاون السياحي وتطوير استراتيجيات مشتركة يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من تاريخنا الغني والموارد الطبيعية والثقافية الفريدة التي تزخر بها المنطقة لترقيتها كوجهات سياحية رائدة عالميا».

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