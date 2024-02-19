كاظمة وبرقان يفتتحان مشوارهما في ((عربية الطائرة)) اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يفتتح برقان مشواره في البطولة الـ 42 للأندية العربية للكرة الطائرة المقامة في الأردن في الـ 1.00 ظهرا حين يلتقي الشرطة القطري ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي، فيما يبدأ كاظمة مشواره بمواجهة قطر القطري في الـ 4.00 مساء ضمن منافسات المجموعة الاولى.
وكان كاظمة قد أقام معسكرا تدريبيا في تركيا خاض خلاله عدة مباريات ودية ويتطلع مدربه جواد شمامي لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالبطولة.
في المقابل، جاءت استعدادات برقان عبر التدريبات المحلية ومباريات بطولة الدوري العام، وعليه اليوم التعامل مع معطيات البطولة بحذر خاصة أن الفرق المشاركة تملك الخبرة الكافية فيها.
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