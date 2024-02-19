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كاظمة وبرقان يفتتحان مشوارهما في ((عربية الطائرة)) اليوم

2/19/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يفتتح برقان مشواره في البطولة الـ 42 للأندية العربية للكرة الطائرة المقامة في الأردن في الـ 1.00 ظهرا حين يلتقي الشرطة القطري ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي، فيما يبدأ كاظمة مشواره بمواجهة قطر القطري في الـ 4.00 مساء ضمن منافسات المجموعة الاولى.
وكان كاظمة قد أقام معسكرا تدريبيا في تركيا خاض خلاله عدة مباريات ودية ويتطلع مدربه جواد شمامي لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالبطولة.
في المقابل، جاءت استعدادات برقان عبر التدريبات المحلية ومباريات بطولة الدوري العام، وعليه اليوم التعامل مع معطيات البطولة بحذر خاصة أن الفرق المشاركة تملك الخبرة الكافية فيها.

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