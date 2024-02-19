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Ooredoo الكويت ترعى بطولة الكرة لناشئي نادي ضباط الجيش

2/19/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كجانب من التزامها المجتمعي والمرتبط برعاية المواهب الرياضية الشابة ودعم الرياضيين المحليين، اختتمت Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة، رعايتها لبطولة كرة القدم للبراعم، التي أقيمت في نادي ضباط الجيش الكويتي بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وجاءت مشاركة Ooredoo الكويت المجتمعية في هذه البطولة المخصصة لعشاق كرة القدم من الشباب، للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وذلك من خلال توفير مساحة للرياضيين الناشئين لعرض مهاراتهم وشغفهم برياضة كرة القدم. كما تمثل هذه الرعاية نقطة بداية لشراكة طويلة الأمد بين Ooredoo الكويت ووزارة الدفاع، والقائمة على تعزيز القيم المشتركة لكلتا المنظمتين، فمن خلال دعم بطولة كرة القدم للبراعم، تهدف Ooredoo إلى المساهمة في تنمية المواهب المحلية ورعاية وتشجيع الجيل القادم من الرياضيين. وبهذه المناسبة، أعرب مدير إدارة الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت ناصر العبدالله، عن حماس الشركة لهذه المبادرة، حيث قال: «تؤكد شراكتنا مع وزارة الدفاع التزامنا برعاية الشباب، كما جاءت مساهمتنا في تنظيم بطولة كرة القدم للناشئين، لتعكس مدى اهتمامنا بتبني المواهب الرياضية الشابة في الكويت، ونحن في Ooredoo ندرك دور الرياضة في بناء مجتمع رياضي وصحي، ونحن فخورون بدورنا الفاعل في إلهام وتطوير شغف الرياضيين الناشئين».
ومن واقع حرصها على تحقيق الرفاهية للمجتمع، تدرك Ooredoo الكويت الأهمية العميقة للرياضة في تعزيز الروح الرياضية لدى الشباب وإلهامهم بما يتناغم مع قيم الشركة الأساسية، والمتمثلة في المشاركة المجتمعية والدعم الثابت للمواهب المحلية. وختاما، تطمح Ooredoo الكويت دائما إلى إثراء الجوانب الحياتية المختلفة لدى المجتمع الكويتي، منها الرياضة وتمكين الرياضيين بصورة أكبر، وذلك من خلال تعزيز القطاع الرياضي بشكل استراتيجي وتنويع أنشطته المختلفة، إذ يمتد هذا التفاني إلى ما هو أبعد من الرعاية، حيث تتطلع Ooredoo الكويت إلى لعب دور محوري وفاعل يسهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع الكويتي من خلال التشجيع على اتباع نمط حياة متوازن، يتضمن الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي.

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