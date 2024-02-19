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((يد الأبيض)) يواجه الصليبخات

2/19/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين في إطار الجولة الثالثة من الدوري العام لكرة اليد، حيث يلتقي في الـ 5:00 حامل اللقب الكويت المتصدر بـ 4 نقاط مع الصليبخات برصيد نقطة واحدة في المركز الثامن، فيما يلتقي في المواجهة الثانية السالمية الثالث برصيد 4 نقاط مع الفحيحيل الثاني بنفس الرصيد.

وفي اللقاء الأول، يملك مدرب الكويت هيثم الرشيدي مجموعة من اللاعبين المميزين ومنهم صالح الموسوي، عبدالعزيز الشمري، عبدالله الغربللي، عبدالله الخميس ومن خلفهم حارس المرمى علي صفر، أما الصليبخات فيسعى إلى إعادة نفسه إلى مصاف الكبار والابتعاد عن أي تعثرات.

وفي المباراة الثانية السالمية بقيادة المدرب المنجي البناني يعتمد على كل من حيدر دشتي، أحمد المزعل، علي بولند، شاهين يعقوب، راكان تقي، مشعل الشطي، ويتطلع لمواصلة انتصاراته، في المقابل يهدف الفحيحيل إلى البقاء ضمن فرق المقدمة بعد فوزين مستحقين على التضامن وخيطان، وتعتبر مباراة اليوم اختبار صعب للفريقين.

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