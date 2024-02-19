Tuesday, 20 February 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((سلة)) الكويت يهزم كاظمة ويقترب من القمة

2/19/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت، على نظيره كاظمة بفارق 30 نقطة (96-66)، في الموجهة المؤجلة من القسم الأول للدوري العام لكرة السلة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن القادسية متصدر الترتيب، فيما وصل كاظمة إلى النقطة 25 بالمركز الثالث.
وفي مباراة أخرى، تغلب النصر على اليرموك 87-84 في مواجهة مثيرة ومتكافئة حتى دقائقها الأخيرة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة 16 في المركز التاسع والأخير.
جاءت مواجهة الكويت وكاظمة جيدة من حيث المستوى الفني، متكافئة في بداياتها، لكن دانت الأفضلية في أغلب فتراتها للكويت حامل اللقب، الساعي إلى اعتلاء الصدارة من غريمه القادسية، قبل الانتقال إلى «المربع الذهبي» الحاسم على لقب الدوري، وقد تناوب لاعبو الكويت محمد عدنان، والكسندر الغيص، وعبدالرحمن السهو، والهاييتي كادي لالان، والأميركيان ماركوس جورجيوس هانت، وانتوني كار، على زيادة الفارق شوطا بعد آخر، حتى حسموا المباراة لمصلحتهم.

MENAFN19022024000130011022ID1107872576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث