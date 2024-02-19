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دهيليس: تعادل ((البرتقالي)) و((الأصفر)) مقنع

2/19/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الوطني محمد دهيليس بعد التعادل مع القادسية 0-0 في الجولة الـ16 من دوري زين الممتاز إن النقطة تعتبر مقنعة لاسيما أن الفريق عانى من غيابات مؤثرة من بينها رأس الحربة شبيب الخالدي بداعي الإصابة.
وأضاف أن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا على مستوى الانضباط التكتيكي وأتيحت لهم أكثر من فرصة محققة إلا أن الدفاعات في الفريقين مع حارسي المرمى كانت لهم الكلمة العليا في المباراة، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة للبقاء بين الـ6 الأوائل بشرط تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهتي الفحيحيل والعربي، لافتا إلى أن التركيز سيكون على مواجهة الأخضر في نصف نهائي كأس السوبر الخميس المقبل.

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