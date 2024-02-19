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الخطيب: التعادل خسارة للفحيحيل والكويت

2/19/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان - هادي العنزي
ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب، أن الخروج بالتعادل 1-1 بين فريقه والكويت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري زين للدرجة الممتازة، يعد بمنزلة خسارة نقطتين لكل من الفريقين، وقال: «المباراة جيدة المستوى، وشهدت أداء تكتيكيا عاليا، وعليه فهما لا يستحقان الخسارة، لكن تبقى النقطة أفضل من الخروج خالي الوفاض».
وأشار الخطيب إلى أن الفحيحيل سعى للعودة للمباراة بعد تقدم الكويت بهدف، وذلك عبر عدة محاولات بأساليب تكتيكية مختلفة، حتى جاء هدف التعديل في الوقت المحتسب بدل الضائع، وتنتظرنا مواجهات صعبة في الجولات المقبلة في مقدمتها مباراتا كاظمة والسالمية، وهدفنا الدخول ضمن الفرق الستة التي تلعب على لقب الدوري. وأكد الخطيب أن المنظومة الكروية في الفحيحيل تعمل وفق أهداف محددة، بقيادة رئيس مجلس إدارة النادي حمد الدبوس. وقال: «نعمل بروح الفريق الواحد، والنجاح ينسب للجميع، من جهازين فني وإداري ولاعبين، ونأمل تحقيق الأهداف المرجوة مستقبلا».
من جانبه، قال مهاجم نادي الكويت يوسف ناصر إن التعادل مع الفحيحيل جاء بطعم الخسارة بالنسبة لفريقه، وذلك بعد التقدم بهدف حتى الثواني الأخيرة من المباراة. وأضاف ناصر أن أداء «الأبيض» لم يكن بمستوى أدائه أمام القادسية في المباراة التي سبقت لقاء الفحيحيل، ولكن الفريق خلق بعض الفرص ولم يستغلها. وأشار ناصر إلى أنهم غير راضين عن التعادل مع الفحيحيل، مؤكدا أن الحكم في حال أخطأ فإنه بشر وكان يجب عليه احتساب الوقت بدل الضائع كما يجب دون زيادة بعدما احتسب 7 دقائق وجاء هدف التعديل لـ «الأحمر» في الدقيقة الثامنة.
إلى ذلك، يعمل الجهاز الطبي للكويت على تأهيل المهاجم الكونغولي الجديد جاي مبينزا بسبب حاجته إلى مزيد من الوقت، حيث لم يشارك حتى الآن مع «الأبيض» منذ قدومه في أواخر الشهر الماضي.

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