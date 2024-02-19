الجولة الـ 16: العربـي.. صدارة وإقناع وإمتاع

MENAFN - Al-Anbaa) إعداد وتحليل: عبدالعزيز جاسم

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جولة «خضراء».. هذا الاسم أطلقته جماهير العربي والمتابعون لأحداث الجولة الـ 16 من دوري زين الممتاز. فبعد أن قدم «الأخضر» مستوى لافتا أمام النصر توجه بانتصار كبير بنتيجة 6-3، جاءت الهدية من الفحيحيل بتعادله مع شريك الصدارة السابق الكويت 1-1 لينفرد «الأخضر» بالصدارة بفارق نقطتين، واكتملت القصة السعيدة بهذه الجولة بالنسبة للعرباوية بتوقف منافس ثان وغريم تقليدي وهو القادسية بتعادله السلبي 0-0 أمام كاظمة، وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مواجهة السالمية مع خيطان، بينما شهدت الجولة تحقيق الجهراء لأول انتصار في الدوري بفوزه الكبير على الشباب بخماسية دون رد.

الأخضر.. 6/6

أن تسجل في مباراة واحدة 6 أهداف أمر صعب جدا، لكن أن تكررها في جولتين هذا يدل على أن الفريق قوي جدا من الناحية الهجومية، ويصعب على أي منافس إيقافك، فالعربي تمكن من تحقيق انتصار كبير على الجهراء 6-0 في الجولة الماضية وعاد وكرر ذات الرقم بالفوز على النصر 6-3 مع تقديم أداء ممتع وراق، فهو لا يعرف التوقف عن شن الهجمات ويسعى بعد كل تسجيل هدف إلى آخر، لذلك تجده في الصدارة، وان استمر على نفس المنوال سينافس على اللقب حتى الرمق الأخير، لكن على الجهاز الفني بقيادة المدرب داركو نيستروفيتش أن يحسن دفاعه سواء بالتنظيم أو من خلال الجلوس مع الحارس سليمان عبدالغفور الذي يحتاج إلى استعادة مستواه السابق.

الأبيض.. ما لعبها صح

كل الأمور كانت تسير على خير ما يرام بالنسبة للكويت في مواجهة الفحيحيل، فهو كان الطرف الأفضل من جميع النواحي وأضاع فرصا كثيرة ومتكررة حتى تمكن من التقدم بالنتيجة من ركلة جزاء لكنه لم يقرأ المباراة بعدها بالشكل الصحيح ولم يعززه بهدف ثان يطمن من خلاله أنصاره، وبالفعل حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ جاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة للمنافس، والذي كلف الأبيض الكثير بفقدان نقطتين والصدارة معها، لذلك الفريق الذي يريد المنافسة بقوة على اللقب يجب عليه أن يعزز تقدمه دائما لأن مجريات أي مباراة قد تتغير من ثانية لأخرى.

الأصفر.. لعبه عادي

تواصل أداء القادسية العادي للجولة الثانية تواليا، فبعد خسارته من الكويت في الجولة الماضية عاد وتعادل مع كاظمة ليخسر 5 نقاط في جولتين أبعدته عن صاحب الصدارة الغريم التقليدي العربي بفارق 6 نقاط، وهو أمر سيعقد من مهمة الفريق في قادم الأيام، لاسيما أن الغريم يصير بخطى ثابتة وبمستوى مميز، لذلك على المدرب الوطني محمد المشعان إيجاد حلول للبطء الكبير في التحضير الذي يعاني منه الفريق، كما أن عدم وجود رأس حربة صريح زاد من معاناة الفريق الهجومية والذي ليس بالضرورة أن يكون أساسي، بل يشارك كبديل في مثل هذه الظروف، لاسيما أن هناك فرصا ضائعة في الدقائق الأخيرة تحتاج إلى من يترجمها إلى أهداف.

السماوي.. افتقد الاستمرارية

على الرغم من أن السالمية تغيرت حاله كثيرا من الناحية الدفاعية وبات أكثر قوة وثباتا وتنظيما وظهر شكله بصورة مغايرة مع المدرب انتي ميشا، إلا أن السماوي يفتقد إلى أمر مهم جدا وهو شح وقلة الفرص المتاحة، وظهر ذلك في مواجهة خيطان، فكان ضغطه على المنافس على فترات متباعدة طوال شوطي المباراة باستثناء الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بقوة لكنه افتقد للمسة الأخيرة سواء في الكرات العرضية أو التسديد القريب من منطقة الجزاء لذلك يجب تحسين هذا الوضع في المباراتين المقبلتين لكي يضمن الحصول على مزيد من النقاط.

العنابي.. الدفاع مشكلة

من الواضح جدا أن النصر الذي كان في بداية الموسم والذي يعتبر من أكثر الفرق تنظيما بجميع خطوطه بات يعاني من مشكلة كبيرة في خط الدفاع، وخير دليل استقباله 6 أهداف في مباراة العربي والتي كادت تنتهي بنتيجة أكبر مع مرور الدقائق، فهو يعرف كيف يسجل لكنه يعجز عن حماية مرماه، وكرة القدم تلعب بجميع الخطوط فإن غاب أحدهما فستخسر المواجهة بلا شك، لذلك على المدرب ظاهر العدواني إيجاد التوليفة المناسبة لكي يضمن البقاء مع الـ 6 الكبار سواء مع ختام الجولة المقبلة أو الأخيرة حتى لا يضيع ما قدمه الفريق طوال الموسم أدراج الرياح.

البرتقالي.. حاول بالمنطق

كان واضحا منذ بداية المباراة أن كاظمة لا يريد خسارة النقاط كاملة فإن جاء الفوز أمام القادسية «زين على زين» وان حصدوا نقطة في مثل التراجع الحالي في المستوى يعتبر أمرا جيدا، وبالفعل لعب الفريق بشكل منطقي فأحكم إغلاق وسطه ومنطقته الدفاعية مع عدم إغفال شن بعض الهجمات لإرباك المنافس مع ضرورة عدم ترك السيطرة للأصفر، وهذا ما حدث وكأن اللاعبين طبقوا ما أراده المدرب محمد دهيليس «مثل ما يقول الكتاب» لكن كان هناك أمر واحد ينقصهم وهو ترجمة بعض الكرات الخطرة بصورة صحيحة والسبب واضح عدم وجود مهاجم يعوض غياب شبيب الخالدي.

الفحيحيل.. يقاتل حتى النهاية

قد يكون المستوى الذي ظهر عليه الفحيحيل أمام الكويت الأقل له منذ فترة من الناحية الهجومية لكنه كان منضبطا فنيا بشكل كبير حتى أن هدف المنافس جاء من ركلة جزاء، ولأن لاعبي المدرب السوري فراس الخطيب يؤمنون تماما بإمكاناتهم، فقد قاتلوا كثيرا من أجل العودة وضغطوا في أكثر من كرة ورموا بكل ثقلهم في المقدمة وبالفعل قبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية تمكنوا من إدراك التعادل أمام حامل اللقب، وهو أمر مميز من الناحية المعنوية خصوصا ان هذه النقطة قد تكون سببا مباشرا بعدم هبوطهم لدوري تفادي الهبوط وبقائهم مع فرق الكبار.

الشباب.. ما حضر

أدق وصف لفريق الشباب ولاعبيه في هذه الجولة بأنهم لم يحضروا للمباراة، فكان واضحا منذ التشكيلة ومع انطلاق المباراة أمام الجهراء أن «أبناء الأحمدي» لن يحققوا أي شيء في هذه المواجهة، بل زاد عليها استسلام اللاعبين مع مرور الوقت ومع كل دخول مرماهم لهدف يدخل اليأس في قلوبهم وتظهر الأخطاء الكبيرة من حارس المرمى حتى خط المقدمة لتصل النتيجة لخمسة أهداف أمام فريق يعتبر صاحب المركز الأخير ولم يحقق أي انتصار قبل هذه الجولة، لذلك يتبقى حاليا جولتان إن لم يحصد من خلالها الفريق على الأقل 3 نقاط فإنه سيدخل دوري تفادي الهبوط وهو في خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

خيطان.. نقطة مفيدة

منذ الجولة الماضية والجميع يعلم أن خيطان سيشارك في دوري تفادي الهبوط، لكنه يدرك تماما أن الحصول على أي نقطة سيفيده كثيرا في تجنب الهبوط لدوري المظاليم في الموسم المقبل، لذلك شاهدناه يقاتل بقوة في مواجهة السالمية للحصول على نقطة واحدة، وبالفعل حقق ما يريد، إلا أن الفريق لم يكن موفقا في شن الهجمات المرتدة خصوصا في الدقائق الأخيرة والتي غامر من خلالها المنافس بفتح مناطقه الدفاعية، لذلك يجب تحسين الشكل الهجومي فتسجيل الأهداف أمر مهم بهذا التوقيت من المنافسة.

الجهراء.. انتصار أول وعودة روح

على الرغم من أن الجهراء سيشارك في دوري تفادي الهبوط بشكل رسمي وآماله ستكون الأضعف بأن يبقى في الدوري الممتاز الموسم المقبل، إلا أن تحقيقه لانتصار أول بعد مرور 16 جولة وبنتيجة كبيرة على الشباب وصلت لخماسية نظيفة سيكون لها بلا شك مفعول السحر في الجولتين المقبلين وان حقق بهما الانتصار سيكون عاد بقوة إلى تصحيح المسار في دوري تفادي الهبوط، كما أنه ليس من السهل على أي فريق يعاني من ظروف إدارية قاهرة ويخسر بسداسية في الجولة الماضية أمام العربي بالعودة لتحقيق الفوز لذلك قد تكون هذه المباراة بمثابة عودة الروح وتصحيح المسار لأبناء القصر الأحمر.



