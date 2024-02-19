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أفراح السنان والوقيان

2/19/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل د.عبداللطيف أحـمد عبـداللطيف خليفة السنان بعقد قران نجله عبدالعزيز على كريمة مشاري حمود عبدالرحمن فارس الوقيان بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.


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