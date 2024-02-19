أفراح السنان والوقيان

أفراح السنان والوقيان
التاريخ
2/19/2024 11:26:22 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل د.عبداللطيف أحـمد عبـداللطيف خليفة السنان بعقد قران نجله عبدالعزيز على كريمة مشاري حمود عبدالرحمن فارس الوقيان بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.
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