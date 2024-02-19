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جائزة جيزال خوري للإعلام الرقمي الإنساني

2/19/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقديرا لدور سيدة الإعلام العربي الراحلة جيزال خوري وانطلاقا من قيم مؤسسة «لوياك» وأكاديمية «لابا» ورسالتهما القائمة على تمكين الشباب وتعزيز الحس الإنساني، يعلن برنامج «الجوهر» عن إطلاق جائزة جيزال خوري للإعلام الرقمي الإنساني.
في هذا الصدد، صرحت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوياك ولابا ـ فارعة السقاف أن الجائزة تهدف إلى تكريم ذكرى الإعلامية القديرة التي كرست حياتها لضمان مصداقية الخبر الصحافي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وحماية الصحافيين. وأضافت السقاف أن السيدة جيزال كانت أول إعلامية عربية ترحب بالانضمام لبرنامج «الجوهر» ودعم البرنامج بخبراتها، والمساهمة في تمكين الشباب ومنحهم فرصة التطبيق العملي المباشر لتدريباتهم.
ستقوم باختيار الفائزين في الجائزة لجنة تحكيم يرأسها الإعلامي ريكاردو كرم وتضم مجموعة من الإعلاميين المعروفين والناشطين الإنسانيين الذين ستعلن أسماؤهم في مرحلة لاحقة. هذا، حيث سينال الفائز أو الفائزون جوائز مالية قيمة وفرص دعم وتمكين متنوعة في مجال الإعلام، وسيتم الإعلان قريبا عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة يسجل عبرها الراغبون في المشاركة في المسابقة من جميع أنحاء الوطن العربي.
تتضمن شروط المسابقة تقديم محتوى يتضمن تغطية لحدث إنساني مهم، على أن يشمل المحتوى معلومات جديدة غير متداولة من قبل أي منصة إعلامية بل من المصادر الأولية للمتسابق. كما يجب أن يكون الخبر أو الحدث صادقا ومثبتا بالدلائل، وأن تكون مدة المادة المصورة خمس دقائق مرفقة بفيديو مختصر مدته دقيقة ونصف الدقيقة. ومن الضروري أن تتضمن المادة الصحافية مقابلة مع شخصية تؤكد حقيقة الخبر أو الموضوع، وأن يكون الفيديو المصور عالي الجودة من الناحية التقنية ولا يتضمن أي مشاهد أو ألفاظ خادشة للحياء. هذا، وعلى المتسابق أن يكون عربي الجنسية، لا يقل عمره عن 16 سنة ولا يزيد عن 45 سنة. كما يجب أن يكون مستقلا لا يعمل لدى أي قناة أو منصة إعلامية.
وفي تصريحه، أعرب الإعلامي ريكاردو كرم عن عميق سعادته وامتنانه للمبادرة القيمة التي أطلقها برنامج «الجوهر»، وقال «تكرم الجائزة اسما عزيزا جدا على قلبي، لقد كانت جيزال خوري صديقة عزيزة على الصعيد الشخصي، كما كانت لها مكانتها العزيزة لدى رئيسة مجلس إدارة لوياك والعضو المنتدب لأكاديمية لابا، السيدة فارعة السقاف. لذلك سنجتمع حتما في هذا المشروع الذي يجسد قيمة الوفاء للشخصيات التي تلعب دورا محوريا في حياتنا، وتسهم في إيصال أصوات مجتمعاتنا العربية للعالم».

MENAFN19022024000130011022ID1107872571

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