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مطربون وملحنون وشعراء يتنافسون على حب الكويت

2/19/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
الأغاني الوطنية تلعب دائما دورا حيويا في تعزيز الروح الوطنية، وشحذ الهمم، وتأصيل حب الوطن، وتربية وتنمية الروح الوطنية في مختلف الأجيال، وتوحيد صفوف الشعب خلف قائده. وغالبا ما تكون هذه الأغاني قصيرة وقليلة الأبيات، وقد تحتوي على موسيقى أو قد لا تحتوي. وكعادة المطربين والشعراء والملحنين في شهر فبراير من كل عام يتنافس الجميع على تقديم أعمال وطنية خاصة بالكويت وأميرها.
«الأنباء» رصدت بعض تلك الأعمال من خلال السطور التالية:
الملحن الكبير فهد الناصر وتوأمه الروحي الشاعر المتميز سعد المسلم، يقدمان واحدا من أجمل الأعمال الوطنية لهذا العام بعنوان «أنت قادر»، غناء عبدالسلام محمد وحنين حسين، توزيع فهد البحري، مكس وماستر جاسم محمد، وتم تصويرها بشكل سينمائي جميل من قبل المخرج المبدع أحمد عبدالواحد، والأغنية من إنتاج شركة «أطياب المرشود».
ولم يكتف الناصر بهذه الأغنية فقط وإنما يقدم مع شريك نجاحاته المطرب الكبير «نبض الكويت» نبيل شعيل أغنية «شيخنا مشعل»، وهي من كلمات الشاعر نايف الرشيدي وتوزيع فهد البحري ومكساج جاسم محمد، إنتاج تلفزيون الكويت.
ومن الأعمال الوطنية التي نالت إعجاب الكثيرون أغنية «مشعل شيخنا» للمطرب الكبير سلمان العماري، كلمات خالد الهيفي، ألحان المتألق حمد الخضر، توزيع النجم عبدالله العماني، مكس وماستر صهيب العوضي، ولم يكتف عبدالله العماني بالتوزيع الموسيقي فقط وإنما قام بكتابة وتلحين أغنية وطنية للأطفال تنفيذ وفكرة «Social Firm CO»، من إخراج سلمان المنيفي، وتحمل اسم «أم الكل» غناء مجموعة من الأطفال، وتم التسجيل في استديو «Faiha Ganges»، وللعماني أيضا تعاون من كلماته وتوزيعه مع المطرب الكبير حبيب الدويلة في أغنية «كلنا نفداك يا كويتنا»، غناء وألحان الدويلة، مكس وماستر عادل العماني، وأيضا هناك عمل وطني من كلمات وتوزيع عبدالله العماني بعنوان «أميرنا» ألحان الملحن القدير عبدالله الجاسم ومكس وماستر ميثم الصراف وغناء مجموعة من الكورال، وآخر أعمال العماني «ما شاء الله عليه» أغنية «مشعل أملنا» توزيع ومكس عبدالله العماني، كلمات الدانة، ألحان وغناء مشاري المحبوب وعبدالعزيز يوسف.
من جانبه، يقدم النجم الشاب بدر الشعيبي أغنية «الكويتي مازال»، كلمات وألحان علي أبوغيث وتوزيع علي المتروك ومكس وماستر منتظر الزاير، ومن إخراج الموهوب شملان النصار، الذي يقدم لنا كليبا مختلفا ومتميزا، والعمل من إنتاج شركة «stc» للاتصالات.
وكان للمطرب خالد بوصخر مشاركة في سباق الأعمال الوطنية من خلال أغنية من ألحانه وغنائه تحمل اسم «اي نحبج»، كلمات هند حمد، توزيع عبدالله المسعود، مكس وماستر ماهر صلاح.

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