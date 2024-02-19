رولين في الـ((مارينا)).. بونجور يا كويت

MENAFN - Al-Anbaa) دعاء خطاب

DOUA_KHATTAB@

بأجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والتفاؤل، حلت المؤثرة المصرية وصانعة المحتوى رولين القاسم صاحبة عبارة «بونجور يا بيبي»، ضيفة على برنامج «نغم الصباح» البرنامج الإذاعي الذي يعد النافذة الصباحية التي يستهل بها الكثيرون يومهم منذ سنوات طويلة ويبث عبر إذاعة وتلفزيون «مارينا اف ام ٩٠٫٤» من الساعة ٧ حتى ١٠ صباحا، ويتولى تقديمه عبدالمطلب نذر وسارة السويدان وتتولى إعداده هزار سمير وتصدى للإخراج ساهر وبحضور مدير عام الإذاعة الاعلامي مهند يوسف.

«الأنباء» حضرت الحلقة لتغطية الكواليس التي طغت عليها أجواء الضحك والمرح والطاقة الإيجابية، ودارت الحلقة حول المحتوى الذي اشتهرت رولين بتقديمه ويتعلق بطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقدم النصائح بشكل كوميدي بهدف اعادة إحياء الإرث القديم للأسرة المصرية والعربية القائم على الود والتقدير بين الزوجة والزوج.

وأعربت القاسم عن سعادتها بزيارتها الاولى للكويت خاصة انها تزامنت مع بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية وامتنانها لحفاوة الاستقبال. وكطبيعة البرنامج انهالت مكالمات المتابعين للترحيب بالضيفة وكان من ضمنهم مكالمة خاصة من الإعلامي الكبير مدير عام إذاعة «مارينا إف إم» مهند يوسف عبدالرحمن «مايك مبلتع» أشار خلالها إلى اجماع الجنسين على حب رولين وخاصة انها تقدم محتوى كوميديا من واقع الحياة اليومية، كما قدم «مبلتع» عرضا لرولين على الهواء للانضمام إلى فريق عمل البرنامج على سبيل الدعابة.

وعلى هامش لقائها الاذاعي كشفت رولين القاسم لـ«الأنباء» عن سبب تواجدها في الكويت لحضور أمسية اجتماعية تفاعلية مع الجمهور الكويتي في الجامعة الأمريكية يومي 19-20 فبراير، كما علقت على خبر انضمامها الى شركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتقديم اكبر بودكاست عربي من خلال برنامج «بونجور يا بيبي» الذي يستضيف ويقدم تجارب حياتية عن العلاقات بين الرجل والمرأة، كما عرجت خلال اللقاء على تجربتها التمثيلية في العديد من الأعمال، من بينها «اهل كايرو»، «سجن النساء»، و«لما كنا صغيرين».

وقالت انا خريجة جامعة أمريكية ودرست فنون التمثيل والإخراج، كما حصلت على العديد من الورش والدورات التدريبية في التمثيل و«السيكولوجي» ايضا.