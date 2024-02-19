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((البوابة)) آخر مسلسلات ((العام)) في رمضان

2/19/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
انتهت إذاعة البرنامج العام من تسجيل جميع مسلسلاتها الدرامية التي ستبث عبر اثيرها طوال شهر رمضان، فبعد تسجيل المخرجة غادة السني حلقات مسلسلها «مدينة الاحلام» والمخرج يوسف الحشاش حلقات «أحفادي الاعزاء» والمخرج عبدالمحسن العمر حلقات المسلسل الكوميدي «عايلة بن صچمة»، تصدى المخرج محمد جمال الشطي لتسجيل حلقات «البوابة» الاربعاء الماضي، وهو من تأليف فلول الفيلكاوي وتمثيل جاسم النبهان وسمير القلاف وعبير الجندي وفهد العبدالمحسن وأبرار المفيدي وغادة السني وخالد المفيدي ومحمد العلوي وعمر البكر وإلهام الحمادي ويوسف العمر وعبدالكريم اسماعيل وآخرين.
المسلسل تدور أحداثه العائلية بطريقة خيالية في 30 حلقة درامية، حيث نستمع إلى «بوابة عجيبة» تنقلهم من عالم إلى عالم آخر في قالب اجتماعي بلمسات فكاهية فنتازية لتوصيل فكرة العمل للمستمع بالداخل والخارج.
يذكر ان المسلسلات الدرامية الاذاعية يتم تسجيلها في استديو الدراما بتواجد الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ومدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي، وذلك لتذليل جميع الصعوبات امام القائمين على هذه الاعمال حتى تكون في المستوى المطلوب عند بثها وذلك للمكانة العريقة التي تتبوأها اذاعة الكويت في الوطن العربي.

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