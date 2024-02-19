الأديب والمثقف

في مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، استطاع قادة الأدب والثقافة قيادة الدفة إلى المشاركة الفاعلة في المجتمع، فكان لهم تأثير كبير وواسع، كما كانوا مؤثرين مواكبين لما في الشارع، متفاعلين مع المواطن والوطن، مدركين قضاياه، حريصين على ارتقائه.وأهم العلامات التي اتصفت بها تلك الجوقة التي كانت تعزف إبداعا، هو احترام المتلقي، فتهتم بأدق تفاصيل أعمالهم لتخرج مشرفة تخلد أسماءهم، ويطيرون بالمتلقي لغيوم الجمال والإبداع، وذاك للإخلاص الذي رصع قلوبهم وأعمالهم، لذلك يجب أن ندرك نحن في هذا الوقت تلك القمم كيف استطاعت النهضة، وكيف يمكننا أن نعيد هذا البريق للأدب الكويتي، ونشر الثقافة الكويتية.إننا بحاجة إلى أديب مثقف، أديب مدرك لما حوله، فهناك صفاة في الأديب رصدها الرافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه «وحي القلم» تحت مقال «الأدب والأديب»، فيقول «ولو أردت أن تعرف الأديب من هو، لما وجدت أجمع ولا أدق في معناه من أن تسميه الإنسان الكوني، وغيره هو الإنسان فقط، ومن ذلك ما يبلغ من عمق تأثره بجمال الأشياء ومعانيها، ثم ما يقع من اتصال الموجودات به بآلامها وأفراحها».هكذا يكون الأديب إنسانا كونيا أي يجمع في ذاته الكون ويذوب به الوجود، فينصهر قلمه وعمله معبرا عن هذا الكون.وهذا لا يتقاطع مع الثقافة بل هي عملية متكاملة، ومن أجمل ما قيل في تعريف المثقف تعريفا جامعا مانعا واضحا القول: إن المثقف هو الشخص الذي يهتم ويلم بمواضيع مختلفة كالسياسة والاقتصاد والتاريخ والدين وباقي العلوم المختلفة، وأن تكون لديه القدرة على التفكير والتحليل المنطقي والربط بين هذه العلوم المختلفة وتكوين قناعات وأفكار عامة.من الأدب والثقافة يخرج جيل يحمل وعيا وفكرا، مسلحا بقدوات رائعة استطاعت مزج الثقافة والأدب، لكن مع الأسف يفتقد واقعنا للأديب المثقف، فلم نر الثقافة والأدب في هذا الوقت يجتمعان في مبدع ـ إلا ما ندر ـ فأحيانا نرصد مثقفا ولا نجد فيه ملمح الأديب، أو نجد أديبا يختفي فيه المثقف، بل الواقع أحيانا يزيد سوءا فلا نجد هذا ولا ذاك، لذلك نتمنى من المعنيين العمل على إعادة التفاعل الأدبي الثقافي إلى الشارع الكويتي، حتى يستفيد المجتمع من عودة وانتشار ظاهرة الأديب المثقف.

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