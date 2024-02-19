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تحية لشباب الكويت وشعبها

2/19/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ونحن نعيش أجواء شهر فبراير، بما فيه من أعياد وطنية، وبأجوائه المعتدلة، التي شهدت هطول أمطار الخير في بعض أيامه السابقة، يجب علينا أن نكون على بيّنة بأن الكويت، هي ملاذ قلوبنا ومتجهنا ومقصدنا.
فلا يجب التفكير إلا في مصلحتها، وما يفيدها من أفعال وأقوال، على مستوى الأفراد والأسر والعائلات، لأن أرضها الطيبة، تضمّهم جميعاً... فخيرها من خيرهم، وأمنها من أمنهم وسلامتها من سلامتهم.
أقول ما تقدم، كي نكون على دراية بأن قيادتنا العليا لديها بُعد النظر، الكفيل بأن يضع الكويت على الطريق الصحيح، وأن يجنبها كل مكروه لا نرضاه ولا نتمناه، وإن القرارات التي تصدر يجب أن نمتثل لها، لما فيها من مصالح وطنية، نحن نعرف مغزاها جيداً، ونفهم مقصدها.
وبعد القرار الرسمي بحل مجلس الأمة، يجب على كل من يريد أن يرشح نفسه لعضوية المجلس في الدورة المقبلة، أن يكون على يقين بأنه اتخذ هذه الخطوة، ليس إلا من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وتقديم ما لديه من أفكار في سياق التشريع وسنّ القوانين، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، والتفكير في كل ما من شأنه أن يضيف للكويت مواقع ومواقف جديدة.
إننا - والحمد لله - نعيش في أمن وسلام، ونمارس حياتنا وأعمالنا في طمأنينة ويسر، ولا تعترضنا أي مشاكل صعبة تحيل حياتنا إلى جحيم، كما يحدث للأسف في دول أخرى، وحكومتنا توفر لنا كل ما نتمناه، وكذلك هناك تحركات حثيثة ومستمرة لمطاردة كل من تسوّل له نفسه أذية الوطن، أو التسبب في ضرره، ومن هذا المنطلق، نحن نحتاج من أعضاء مجلس الأمة إعلاء الحس الوطني والثقافة والمعرفة الذي يجعلهم عناصر بناء في ساحة الوطن، والمساهمة في كشف كل وجه يضمر الشر لبلدنا، نريد افعالا وطنية صادقة تتشرف بها الكويت، وهذا الأمل معقود في الشباب... نعم افسحوا المجال لشباب الكويت، بمساندة أهل الخبرة والمعرفة، لخوض التجارب، وإثبات أن شباب الكويت فيهم الخير والبركة، ولهم القدرة على أن ينهضوا ببلدهم من خلال أفكارهم الجديدة، وتطلعاتهم الواسعة.
هذه بعض خواطري... التي ألحّت عليّ في شهر فبراير... وأردت أن أبثها، لعلها تجد الصدى المناسب.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وأهلها وكل من يعيش على أرضها الطيبة من كل مكروه.

MENAFN19022024000130011022ID1107872564

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