Tuesday, 20 February 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضع نفسك حيث تستحق

2/19/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقال: عندما تسقط قطرة ماء في بحيرة، فإنها تضيع وتكون بلا هوية، لكنها حين تسقط فوق ورقة شجرة، فإنها تلمع كاللؤلؤة، فاختر المكان الذي تلمع فيه، وانظر أين تتواجد ومن تصاحب، ومن تتابع، وماذا تقرأ، وماذا تشاهد، وستعرف حينها من أنت، وما قيمتك، ‏ولا تتردد أبدا في أن تترك المكان الذي لا تشعر فيه بقيمتك، لأنك حينها ستحفظ لنفسك قدرها، وستضع الناس في أحجامهم الطـــبيعية، أحجامهم التي يستحقونها.
لذلك كن على يقين تام بأنك إن عرفت نفسك حق المعرفة، لن تضع نفسك في المكان الخاطئ، ولن ترضى بالبقاء في مكان لا يليق بك، ولن يضرك ما قيل عنك، فالكثير منا للأسف يحكم على نفسه حكما كاملا بأعين الآخرين، وهذا خطأ دائما ما نقع فيه، يقول الرافعي: «مقامك حيث أقمت نفسك، لا حيث أقامك الناس، فالناس لا تعدل ولا تزن»، بمعنى أن من لا يقدر قيمة الأشياء قد يخطئ في التعامل معها.. وأنت أعلم الناس بنفسك، فلا تجعل حكم الناس عليك يغلب علمك بنفسك.. ‏بل زن نفسك بميزان الحق والثوابت، وأنصف نفسك إن لم ينصفك الآخرون، وأعط نفسك قيمتها، دون غرور ولا استنقاص.‏‎وقم بتقييم العلاقات المحيطة بك، وانسحب من العلاقات التي تقوم بإيذائك نفسيا وتقلل من شأنك، وكذلك العلاقات التي تؤثر على صحتك وتعكر صفو مزاجك وتشوه نظرتك إلى ذاتك.
زن نفسك وحكّم عقلك وتحكم في تصرفاتك، والأهم أن تعرف وزنك عند الله أولا، ثم أمام نفسك، مجتمعك وبيئتك المحيطة بك، وأن تضع نفسك في المكان المناسب لها.. ولا تنتظر هذا من الآخرين، فالناس يعاملونك كما تعامل أنت نفسك، فإن اعتبرت نفسك أقل من الآخرين فإن الآخرين سيتعاملون معك على أنك أقل منهم فعلا، فلا تقلل من قيمتك أبدا ولا تنتقصها بل عامل نفسك باحترام وقدّرها.
تسلح بالثقة حتى لا تكون لقمة سائغة على مائدة من يستصغرونك ويقللون من قيمتك وذاتك، ولا تأقلم نفسك أبدا بمكان لا يليق بك.. مكان مهما كنت جميلا يشوهك.. مكان يجعلك تسرف في التجائك إلى التبرير وتكثر من تنازلاتك في حق نفسك.
كي لا تخسر نفسك وتضعفها مع الوقت وتتناسى شيئا فشيئا طموحاتك، وتنطفئ في بيئة كانت من الأساس لا تناسبك!
بل يجب عليك أن تكف عن إهدار نفسك في كل وأي مكان غير مناسب لها أو يقلل من قيمتها.
تأكد أن مشاعرك غالية ونفسك عزيزة، فلا ترخصها عند من لا يعرف قيمتك، فالكثير وببساطة لن يعطيك تقديرك الصحيح، وعلى هذا الأساس يجب عليك أنت أن تعرف مكامن قدراتك وتلك الملكات الجميلة التي بداخلك، ولا تدخل نفسك في مهاترات لا طائل منها، وكن في الأماكن التي تستحقك ومع الأشخاص الذين يصونون ودك ويحترمونك ويقدرون إحساسك، كما لا تندفع بكل شعور في البدايات تجنبا لخيبة النهايات، وعش فخورا بذاتك.
ومن المهم جدا أن تحدد دورك في الحياة، وألا تعتقد أنك شخص غير مهم ومهمش، أو أنك لا تضيف شيئا للحياة، الحياة مسرح وكل منا له دور وبصمة خاصة به يضعها في هذه الحياة، ولا يوجد أحد مجرد زيادة عدد، ونحن نعيش ونحيا من خلال أدوارنا، وكل ميسر لما خلق له، فما خلقنا الله لنكون كلنا زعماء أو علماء أو أطباء، وإنما لنقوم بالمهمة التي أوجدنا الله من أجلها، ولكن هناك من يتنازل عن دوره لغيره أو يلغي وجوده أساسا!
لذلـــك كن عـلى ثقة تامة بشخصك، وابحث عن الدور الذي يليق بك وأهم مهارة يمكنك إتقانها، فمن هذه النقطة ستحصل على قيمتك، على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي.
التركيز على جوانب التميز فيك، هو من يجعل منك شخصا مميزا له هدف وغاية وفريداً من نوعه.

MENAFN19022024000130011022ID1107872563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث