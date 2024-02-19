ضع نفسك حيث تستحق

(MENAFN
- Al-Anbaa) يقال: عندما تسقط قطرة ماء في بحيرة، فإنها تضيع وتكون بلا هوية، لكنها حين تسقط فوق ورقة شجرة، فإنها تلمع كاللؤلؤة، فاختر المكان الذي تلمع فيه، وانظر أين تتواجد ومن تصاحب، ومن تتابع، وماذا تقرأ، وماذا تشاهد، وستعرف حينها من أنت، وما قيمتك، ولا تتردد أبدا في أن تترك المكان الذي لا تشعر فيه بقيمتك، لأنك حينها ستحفظ لنفسك قدرها، وستضع الناس في أحجامهم الطـــبيعية، أحجامهم التي يستحقونها.
لذلك كن على يقين تام بأنك إن عرفت نفسك حق المعرفة، لن تضع نفسك في المكان الخاطئ، ولن ترضى بالبقاء في مكان لا يليق بك، ولن يضرك ما قيل عنك، فالكثير منا للأسف يحكم على نفسه حكما كاملا بأعين الآخرين، وهذا خطأ دائما ما نقع فيه، يقول الرافعي: «مقامك حيث أقمت نفسك، لا حيث أقامك الناس، فالناس لا تعدل ولا تزن»، بمعنى أن من لا يقدر قيمة الأشياء قد يخطئ في التعامل معها.. وأنت أعلم الناس بنفسك، فلا تجعل حكم الناس عليك يغلب علمك بنفسك.. بل زن نفسك بميزان الحق والثوابت، وأنصف نفسك إن لم ينصفك الآخرون، وأعط نفسك قيمتها، دون غرور ولا استنقاص.وقم بتقييم العلاقات المحيطة بك، وانسحب من العلاقات التي تقوم بإيذائك نفسيا وتقلل من شأنك، وكذلك العلاقات التي تؤثر على صحتك وتعكر صفو مزاجك وتشوه نظرتك إلى ذاتك.
زن نفسك وحكّم عقلك وتحكم في تصرفاتك، والأهم أن تعرف وزنك عند الله أولا، ثم أمام نفسك، مجتمعك وبيئتك المحيطة بك، وأن تضع نفسك في المكان المناسب لها.. ولا تنتظر هذا من الآخرين، فالناس يعاملونك كما تعامل أنت نفسك، فإن اعتبرت نفسك أقل من الآخرين فإن الآخرين سيتعاملون معك على أنك أقل منهم فعلا، فلا تقلل من قيمتك أبدا ولا تنتقصها بل عامل نفسك باحترام وقدّرها.
تسلح بالثقة حتى لا تكون لقمة سائغة على مائدة من يستصغرونك ويقللون من قيمتك وذاتك، ولا تأقلم نفسك أبدا بمكان لا يليق بك.. مكان مهما كنت جميلا يشوهك.. مكان يجعلك تسرف في التجائك إلى التبرير وتكثر من تنازلاتك في حق نفسك.
كي لا تخسر نفسك وتضعفها مع الوقت وتتناسى شيئا فشيئا طموحاتك، وتنطفئ في بيئة كانت من الأساس لا تناسبك!
بل يجب عليك أن تكف عن إهدار نفسك في كل وأي مكان غير مناسب لها أو يقلل من قيمتها.
تأكد أن مشاعرك غالية ونفسك عزيزة، فلا ترخصها عند من لا يعرف قيمتك، فالكثير وببساطة لن يعطيك تقديرك الصحيح، وعلى هذا الأساس يجب عليك أنت أن تعرف مكامن قدراتك وتلك الملكات الجميلة التي بداخلك، ولا تدخل نفسك في مهاترات لا طائل منها، وكن في الأماكن التي تستحقك ومع الأشخاص الذين يصونون ودك ويحترمونك ويقدرون إحساسك، كما لا تندفع بكل شعور في البدايات تجنبا لخيبة النهايات، وعش فخورا بذاتك.
ومن المهم جدا أن تحدد دورك في الحياة، وألا تعتقد أنك شخص غير مهم ومهمش، أو أنك لا تضيف شيئا للحياة، الحياة مسرح وكل منا له دور وبصمة خاصة به يضعها في هذه الحياة، ولا يوجد أحد مجرد زيادة عدد، ونحن نعيش ونحيا من خلال أدوارنا، وكل ميسر لما خلق له، فما خلقنا الله لنكون كلنا زعماء أو علماء أو أطباء، وإنما لنقوم بالمهمة التي أوجدنا الله من أجلها، ولكن هناك من يتنازل عن دوره لغيره أو يلغي وجوده أساسا!
لذلـــك كن عـلى ثقة تامة بشخصك، وابحث عن الدور الذي يليق بك وأهم مهارة يمكنك إتقانها، فمن هذه النقطة ستحصل على قيمتك، على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي.
التركيز على جوانب التميز فيك، هو من يجعل منك شخصا مميزا له هدف وغاية وفريداً من نوعه.
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