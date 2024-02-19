حماية الشباب من المخدرات

لا شك أن الشباب هم الثروة التي تعتمد عليها الامم والشعوب في بناء حضارتها، فعن طريق هؤلاء الشباب يمكن مد جسور وأساسات هذا البناء وتشييده على أحسن صورة. ومما لا شك فيه أن الدول عندما تغرس في تربتها الطاهرة البذرة الطيبة فإنها ستـــحصد بعد فترة حصاد هذا الغرس الطـــيب الذي يأتي بنتاج هذا الثمر.ولا شك أن حماية ثروتنا الشبابية من الأخطار المحدقة به هي أهم هاجس يؤرق منامنا ويقض مضاجعنا، لأن هؤلاء الشباب أمانة في أعناقنا، ونحن اذ نتحدث عن أهم وأخطر المواضيع التي تهم قطاع الشباب وكذلك الشغل الشاغل للمجتمع أجمع، فإن شبح الخطر وناقوسه يدق أبوابه على أخطر أمراض هذا العصر وهي «المخدرات».فقد اخذت هذه السموم القاتلة تحدث شرخا مؤلما في جسد المجتمع وتزحف عليه كالاخطبوط لتفتك بأجسام الشباب النحيلة، لتتحول هذه الوجوه النضرة إلى وجوه شاحبة صفراء أعياها ذلك السم القاتل وأصبحت بدون حراك كالأشباح لا حول لها ولا قوة. حقا إنها مأساة اجتماعية خطيرة عندما يرى الآباء أبناءهم وهم يتساقطون امامهم واحدا تلو الآخر كما تتساقط أوراق الأشجار في أيام الخريف. نعم هناك ابناء في عمر الزهور ذبحتهم هذه السموم من الوريد للوريد.. وهنا لابد لنا من وقفة امام انفسنا لنتساءل: من المجرم الحقيقي المسؤول عن هذه المأساة الخطيرة المؤلمة؟!لا شك إنهم تجار الموت (أو تجار المخدرات)، هؤلاء الحثالة التي سقطت سهوا من أشواك مجتمعنا الطيب الآمن الذي لم يعرف يوما طريقا كهذا. فنحن لابد أن نصحو من كبوتنا ونعمل جاهدين حتى يتم سلخ جلود هؤلاء المجرمين الذين حرقوا قلوب الآباء والامهات واعتلوا اكوام جثثهم من اجل حفنة من مال حرام سيحرقهم الله بها في الدنيا والآخرة.ونتمنى أن نصل إلى تطبيق الطريق الرادع الذي سلكته دول أخرى كثيرة قبلنا، حتى نتمكن من حماية هؤلاء الشباب من هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة، وذلك بسن القوانين والتشريعات الصارمة مثل قانون اعدام تجار المخدرات، وذلك حتى يتم إسدال الستار على هذه الجرائم الخطيرة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الفتك بشباب الوطن والقضاء عليه.نحـــن على ثقة من جهود حكومتنا الرشيدة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة لاسيما وزارة الداخلية التي لا تنام ولا تدخر جهدا في كشف كل جــــهود وتحركات هؤلاء المجرمين من تجار السموم البيضاء، وواثقون أيضا أن هذه القوانين الرادعة ستكون داعما لهذه التحركات حماية للكويت وشبابها، ونتمنى أن تظهر هذه القوانين إلى النور في أقرب فرصة.

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