نعيش هذه الأيام أجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وذلك احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير، وإذ نحن نعيش أفراح هذه المناسبات السعيدة، فلابد لنا أن نتناسى كل الخصومات والخلافات، وأن نقف جميعا صفا واحدا خلف قائد مسيرتنا ووالد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن يسهم الجميع في أن يسود الصفاء والألفة بين كل فئات الشعب الكويتي، وأن يكون انتماؤنا واحدا للكويت وطن الجميع. لا بد أن نتصافح جميعا لنحتفل بأعياد الكويت وأن نرفع أعلامها فوق كل المباني والبوابات، وأن نردد مع كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني للكويت:شدا لك المجد وغنى الظفرفاختال بدو وتباهى حضرأرض الجدود والليالي سيرهل أشرقت إلا عليك السيرقالوا: الكويت؟ قلت ذاك كوكبتهفو لها النجوم حين تنظرالعز في ساحاتها منابتطابت مجانيها وطاب الشجرولا بد أن نحيي ذكرى شاعرنا الكبير أحمد العدواني الذي صاغ تلك الأبيات في حب الكويت.اليوم، ونحن نحتفل بعيدنا الوطني، لا بد أن نزيل كل الخلافات، وأن نلتف جميعا حول قيادتنا السياسية. نريد أن تغمرنا البهجة والسعادة ونحن نعيش أعيادنا الوطنية.. تعالوا جميعا نضم الصفوف وتتلاقى أكتافنا وسواعدنا لنسهم جميعا في وضع لبنات بناء مجد الكويت الذي بدأه حكامنا الأوائل.. واليوم لا بد أن نتعاون مع كل من يبذل جهدا في هذا البلد الطيب حتى نواصل إنجاز المشاريع التنموية في وطننا الحبيب، وعلينا أن نتخلص من أي معوقات أو خلافات، لنلتقي في صفاء كامل ومحبة تغمرنا محبة صادقة للكويت وقيادتنا.وأخيرا لنغني مع كوكب الشرق أم كلثوم:يا دارنا يا دار يا منبت الأحراريا نجمة للسنا على جبين المنىالسحر لما دنا غنى لها الأشعاريا دارنا يا دار يا منبت الأحراروالله الموفق..

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