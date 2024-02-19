(MENAFN
- Al-Anbaa)
نعيش هذه الأيام أجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وذلك احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير، وإذ نحن نعيش أفراح هذه المناسبات السعيدة، فلابد لنا أن نتناسى كل الخصومات والخلافات، وأن نقف جميعا صفا واحدا خلف قائد مسيرتنا ووالد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن يسهم الجميع في أن يسود الصفاء والألفة بين كل فئات الشعب الكويتي، وأن يكون انتماؤنا واحدا للكويت وطن الجميع. لا بد أن نتصافح جميعا لنحتفل بأعياد الكويت وأن نرفع أعلامها فوق كل المباني والبوابات، وأن نردد مع كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني للكويت:
شدا لك المجد وغنى الظفر
فاختال بدو وتباهى حضر
أرض الجدود والليالي سير
هل أشرقت إلا عليك السير
قالوا: الكويت؟ قلت ذاك كوكب
تهفو لها النجوم حين تنظر
العز في ساحاتها منابت
طابت مجانيها وطاب الشجر
ولا بد أن نحيي ذكرى شاعرنا الكبير أحمد العدواني الذي صاغ تلك الأبيات في حب الكويت.
اليوم، ونحن نحتفل بعيدنا الوطني، لا بد أن نزيل كل الخلافات، وأن نلتف جميعا حول قيادتنا السياسية. نريد أن تغمرنا البهجة والسعادة ونحن نعيش أعيادنا الوطنية.. تعالوا جميعا نضم الصفوف وتتلاقى أكتافنا وسواعدنا لنسهم جميعا في وضع لبنات بناء مجد الكويت الذي بدأه حكامنا الأوائل.. واليوم لا بد أن نتعاون مع كل من يبذل جهدا في هذا البلد الطيب حتى نواصل إنجاز المشاريع التنموية في وطننا الحبيب، وعلينا أن نتخلص من أي معوقات أو خلافات، لنلتقي في صفاء كامل ومحبة تغمرنا محبة صادقة للكويت وقيادتنا.
وأخيرا لنغني مع كوكب الشرق أم كلثوم:
يا دارنا يا دار يا منبت الأحرار
يا نجمة للسنا على جبين المنى
السحر لما دنا غنى لها الأشعار
يا دارنا يا دار يا منبت الأحرار
والله الموفق..
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