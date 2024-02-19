Tuesday, 20 February 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يا دارنا يا دار

2/19/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

نعيش هذه الأيام أجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وذلك احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير، وإذ نحن نعيش أفراح هذه المناسبات السعيدة، فلابد لنا أن نتناسى كل الخصومات والخلافات، وأن نقف جميعا صفا واحدا خلف قائد مسيرتنا ووالد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن يسهم الجميع في أن يسود الصفاء والألفة بين كل فئات الشعب الكويتي، وأن يكون انتماؤنا واحدا للكويت وطن الجميع. لا بد أن نتصافح جميعا لنحتفل بأعياد الكويت وأن نرفع أعلامها فوق كل المباني والبوابات، وأن نردد مع كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني للكويت:
شدا لك المجد وغنى الظفر
فاختال بدو وتباهى حضر
أرض الجدود والليالي سير
هل أشرقت إلا عليك السير
قالوا: الكويت؟ قلت ذاك كوكب
تهفو لها النجوم حين تنظر
العز في ساحاتها منابت
طابت مجانيها وطاب الشجر
ولا بد أن نحيي ذكرى شاعرنا الكبير أحمد العدواني الذي صاغ تلك الأبيات في حب الكويت.
اليوم، ونحن نحتفل بعيدنا الوطني، لا بد أن نزيل كل الخلافات، وأن نلتف جميعا حول قيادتنا السياسية. نريد أن تغمرنا البهجة والسعادة ونحن نعيش أعيادنا الوطنية.. تعالوا جميعا نضم الصفوف وتتلاقى أكتافنا وسواعدنا لنسهم جميعا في وضع لبنات بناء مجد الكويت الذي بدأه حكامنا الأوائل.. واليوم لا بد أن نتعاون مع كل من يبذل جهدا في هذا البلد الطيب حتى نواصل إنجاز المشاريع التنموية في وطننا الحبيب، وعلينا أن نتخلص من أي معوقات أو خلافات، لنلتقي في صفاء كامل ومحبة تغمرنا محبة صادقة للكويت وقيادتنا.
وأخيرا لنغني مع كوكب الشرق أم كلثوم:
يا دارنا يا دار يا منبت الأحرار
يا نجمة للسنا على جبين المنى
السحر لما دنا غنى لها الأشعار
يا دارنا يا دار يا منبت الأحرار
والله الموفق..

MENAFN19022024000130011022ID1107872561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث